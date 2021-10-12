Akdeniz Belediyesi, Esenli Mahallesinde meydan çalışmasına başladı

Akdeniz Belediyesi; Esenli Mahallesi sakinlerinin düğün, nişan, sünnet, festival ve toplantı gibi etkinliklerini yapabilecekleri, içinde bir park ile Atatürk büstünün de yer alacağı çok amaçlı bir meydan yapıyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal mahalle Esenli’yi ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, mahalle sakinlerinin, yaşadıkları bölgeye meydan yapılması talebi üzerine Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerine talimat vererek, çalışmaların en kısa sürede başlatılmasını istedi. Talimatla harekete geçen ekipler de ilk olarak meydanın açılacağı alanda tesviye ve düzenleme çalışmaları başlattı. Etrafta bulunan devasa kayaları iş makineleri yardımıyla ufalayıp meydanın zemin temelini oluşturup güçlendiren ekipler, aşırı yağışlarda oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı çukurluk alanın içine büyük büz borular döşedi.

“Yıllardır eksikliğini duyduğumuz bir hizmete kavuşuyoruz”

Esenli Mahallesi Muhtarı Feyyaz Görgülü, meydan düzenleme çalışması hakkında yaptığı açıklamada, “Çok amaçlı bir meydan, yıllardan beri bir eksiğimiz ve ihtiyacımızdı. Köyümüz için olmazsa olmaz bir meydandı. Düğündür, toplantıdır, festivaldir. Başkanımız Mustafa Gültak’ın da desteğiyle Allah nasip ederse temmuz ayında üzüm festivalimizi de yapacağız” diyerek, meydanın yapılmasını sağlayanlara teşekkür etti.

“Çok güzel bir meydan olacak”

Mahalle sakinlerinden Özcan Erol ise mahallenin meydan ihtiyacını yıllardır gündeme getirdiklerini ifade ederek, “Nihayetinde Başkanımız Mustafa Gültak meydanın yapım işinin başlaması için talimat verdi. Çok güzel bir meydan olacak” şeklinde konuştu.

Esenli’de 50 yıldır yaşadığını ifade eden emekli öğretmen Cemal Han da “Mahallemizde bulunan ve yıllardır atıl olan bir alanımız canlandırılacak. Burasının, güzel ve çok kullanışlı bir hale geleceğinden eminiz. Çalışmalardan dolayı çok mutluyuz ve memnunuz” ifadelerini kullandı.