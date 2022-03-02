Akdeniz Belediyesi ekipleri, günde 400 ton çöp topluyor

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi ekipleri, ilçede her gün yaklaşık 400 ton çöp toplayarak katı atık bertaraf tesislerine ulaştırıyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların temiz ve sağlıklı çevrede yaşam hakkını korumak amacıyla hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Personel ve araç sayısı güçlendirilen ekipler, ilçenin her bir köşesine hizmet veriyor, günde yaklaşık 400 ton çöp toplayıp katı atık bertaraf tesisine ulaştırıyor.

Pazar yerleri ve meydanlar temizlenip yıkanıyor

Mersin Balık Hali, Kasaplar Çarşısı ve ilçe sınırlarında farklı mahallelerde kurulan onlarca pazaryerini, ayrıca meydanları önce temizleyip ardından arazöz yardımıyla basınçlı su kullanıp yıkayan çevre koruma ekipleri, çöp konteynerlerini de yıkayıp dezenfekte ediyor, ömrünü tamamlayan çöp konteynerlerini yenisiyle değiştiriyor. Ekipler, Çok Amaçlı Çöp Toplama Aracı (ÇAÇA) yardımıyla da 3 ton kapasiteye sahip büyük çöp konteynerlerini belirli aralıklarla boşaltıyor.

Dar alanlarda çöp taksi devrede

Merkez-kırsal mahalle ayırımı yapmadan, büyük ve küçük boy süpürge araçları yardımıyla sokakları temizleyen ekipler, insan ve araç trafiğinin yoğunluğundan ötürü büyük araçların giremediği cadde ve sokaklarda biriken çöp ve atıkları da çöp taksi yardımıyla topluyor. Müdürlüğe bağlı kurulan ‘mobil temizlik ekipleri’ de özellikle kent merkezine uzak kırsal mahallelerin cadde, sokak ve meydanlarını, ayrıca okul, cami ve kamu kurumlarının bahçesi ile çevresini temizleyip yıkıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hazırladıkları program ile haftanın belirli günlerinde inşaat molozları, mobilya, ağaç dalları ve benzeri atıkları da toplayıp mahallelerden çıkarıyor.