Akdeniz Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde hizmet veriyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, bir yandan depremin vurduğu kentlerden Mersin’e göç ederek ilçe sınırlarında misafir edilen depremzedelerin yemek ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılarken, afetin vurduğu bölgeye de hizmet veriyor.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin yaşandığı ilk günlerden itibaren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla arama-kurtarma faaliyeti için bölgeye onlarca personel ve iş makinesi gönderen Akdeniz Belediyesi, afetin en ağır etkilediği illerden biri olan Hatay’da, deprem mağduru vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya, afetin yaralarını birlikte sarmaya devam ediyor.

Afetzedelere temiz su ulaştırılıyor, çöp ve atıklar toplanıyor

Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, arazözler yardımıyla bölgedeki depremzede vatandaşların temiz su ihtiyacını karşılıyor. Fen İşlerine bağlı ekipler ise bölgede zarar gören su şebekelerinin tamiratı, zemin düzeltme ve fosseptik çukuru açma gibi çalışmalar yürütürken, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de Kırıkhan’da cadde ve sokaklarda biriken çöp ve atıkları toplayıp yaşam alanlarından uzaklaştırıyor. Akdeniz Belediyesine bağlı hizmet birimleri, ayrıca bölgedeki hizmet araçları ve iş makinelerinin bakım onarım çalışmalarını da sağlarken, belediyeye ait bir çöp aracı da Altınözü Belediyesine tahsis edildi. Öte yandan Akdeniz Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde kurulan Kriz Masası da bizzat başvuran veya telefonla arayan depremzede vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor.