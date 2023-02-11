Akdeniz Belediyesi depremzedeler için üretiyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesine bağlı Özgürlük Mahallesi Kültür ve Sanat Evi kursiyeri kadınlar, soğuk havalarla mücadele eden deprem mağduru vatandaşlara ulaştırılmak üzere, seri şekilde içlik ve fanila üretimine başladı.

Akdeniz Belediyesi, deprem mağduru vatandaşlar için başlattığı yardım seferberliğine aralıksız devam ediyor. Hatay ve Gaziantep’e kurtarma ekipleri ile birlikte onlarca iş makinesi, seyyar WC, jeneratör, bakım-onarım araçları, yardım tırları, içme suyu, gıda ürünleri, kıyafet ve hijyen malzemeleri ulaştıran Akdeniz Belediyesi, soğuklarla mücadele eden depremzede vatandaşları unutmadı.

İçlik ve fanila üretildi, üretim devam ediyor

Akdeniz’de aralıksız süren yardım ve dayanışma seferberliği çerçevesinde, Özgürlük Mahallesi Kültür ve Sanat Evinin giyim sınıfı kursiyeri kadınları, eğitmenleri ile birlikte kısa süre içinde 150 adet içlik ile fanila üretti. Üretilen bu çamaşırlar ekiplere teslim edilerek, en kısa sürede felaketten etkilenen kentlerde, soğuk ve dondurucu havalarla da mücadele eden depremzede vatandaşlara ulaşması sağlanacak. Yeterli kumaş temin edildikçe üretim devam edecek ve diğer kültür evlerinde de dikimler yapılacak.

“Kalbimiz, deprem mağduru insanlarımızla birlikte atıyor”

Depremler sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle acı ve üzüntülerini dile getiren kursiyer kadınlar, “Tüm Türkiye’nin, milletimizin başı sağ olsun. Allah bir daha böyle felaketleri bizlere yaşatmasın. Depremden zarar gören insanlarımızın yanındayız, kalbimiz onlarla birlikte atıyor. Mağdur insanlarımızı yalnız bırakmayacağız, elimizden gelen her türlü desteği ve dayanışmayı göstermeye devam edeceğiz” sözleriyle duygularını dile getirdiler.

Depremzede aileler belediyeye ait tesislerde ağırlanıyor

Akdeniz Belediyesinin, depremin yıktığı kentlerde yaşayan vatandaşlar yararına başlattığı yardım seferberliği de gece gündüz demeden devam ediyor. Bir yandan belediye imkânları, hayırsever iş insanları ve yardım severlerin desteğiyle toplanan temel yaşam malzemeleri bölgeye ulaştırılırken, depremin yıktığı kentlerden Mersin’e gelen aileler de belediyeye ait kültür evleri ile sosyal tesislerde ağırlanıyor ve ihtiyaçları karşılanıyor.