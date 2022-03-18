Akdeniz Belediyesi, Çanakkale Zaferi anma programı düzenledi

Akdeniz Belediyesi, ‘Çanakkale Zaferi’nin 107’nci Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü’ dolayısıyla özel bir anma programı ve gösteri düzenledi. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihe unutulmaz harflerle yazılan “Çanakkale Zaferi’nin 107’nci Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü” dolayısıyla, Tarsus Nusret Mayın Gemisine ziyaret, Çilek ve Karacailyas Kültür Evlerinde öğrenciler ve velilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sanat Evlerinde eğitim gören öğrencilerin bağlama dinletisi ve özel bir kolejin öğrencileri tarafından sunulan “Atatürk Oratoryo” gösterisi gerçekleştirildi. Etkinliğe, Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Cemil Uzun, Başkan Yardımcıları Aydın Egin ve İbrahim Halil Aluç, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve öğrenciler katıldı.

Akdeniz Belediyesi konferans salonunun dolduğu Çanakkale Şehitlerini anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından sinevizyon gösterisiyle “Çanakkale İçinde Vurdular” türküsü eşliğinde dünya savaş tarihinde kurşunların havada çarpıştığı tek cephe olan, metrekareye 6 bin merminin düştüğü Çanakkale Muharebesi izleyenlere aktarıldı. Karacailyas Kültür ve Sanat Evi kursiyeri öğrenciler de bu esnada bağlama ile türküler çalıp söyledi.

Atatürk Oratoryosu izleyenleri büyüledi

Sanat Yönetmeni Şahdi Özdemir ile Tarih Öğretmeni Canan Demir’in hazırladığı, özel bir kolejin öğrencilerinin de sahneye koyduğu ‘Atatürk’ konulu oratoryoda, Çanakkale Savaşlarında yaşananlar, Anadolu halkının özgürlüğü, istikbali ve geleceğine olan aşkı, Kurtuluş Savaşı’nın Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Mehmetçiğe minnettarlığı anlatıldı.

Anma programı, plaket takdimi, çiçek sunumu ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.