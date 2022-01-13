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Akdeniz Belediyesi, bu yıl 7 bin öğrenciye eğitim desteği verecek

Akdeniz Belediyesinin geçen yıl hayata geçirdiği ‘Akdeniz Belediyesi Eğitim Akademisi Programı’, bu yıl yaklaşık 7 bin öğrencinin katılımıyla devam edecek. Ücretsiz sunulan eğitim programı kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri, lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz hazırlanabilecek.

MERSİN 13.01.2022, 16:51
Akdeniz Belediyesi, bu yıl 7 bin öğrenciye eğitim desteği verecek

Akdeniz Belediyesinin geçen yıl hayata geçirdiği ‘Akdeniz Belediyesi Eğitim Akademisi Programı’, bu yıl yaklaşık 7 bin öğrencinin katılımıyla devam edecek. Ücretsiz sunulan eğitim programı kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri, lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz hazırlanabilecek.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce geçen yıl başlatılan ve bu yılda da devam edecek olan ‘Akdeniz Belediyesi Eğitim Akademisi’nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, meclis üyeleri, birim ve okul müdürleri, eğitimciler ve veliler katıldı.

“Gelecek nesli hazırlamazsak bir geleceğimiz de olmaz”

Tanıtım videosunun izlenmesinin ardından konuşan Başkan Gültak, projeyi geçen sene başlattıklarını belirterek, Akdeniz’de yaşayan vatandaşların, diğer merkez ilçelere göre ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda dezavantajlı olduğunun altını çizdi. Akdenizli öğrencilere sağlanan eğitim programının içeriğindeki zenginliğe dikkat çeken Gültak, “Gelecek neslimizi geleceğe hazırlamazsak bir geleceğimiz de olmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkmak istiyorsak geleceğe emin adımlarla ilerleyen gençler, güçlü nesiller yetiştirmeliyiz” diye konuştu.

“Akdenizli kadınlara, gençlere ve çocuklara özel önem veriyoruz”

Zeki ve üstün yetenekli çocukları tespit ederek Mersin Üniversitesi Bilim ve Sanat Merkezine yönlendirdiklerini, eğitim materyallerini de karşıladıklarını anlatan Gültak, “Bu çocuklarımızın evlerine gittik, onları üniversiteden hocalarımızla görüştürdük. Zeki çocuklarımıza burs bağlanmasını sağladık. Bilabedel kiraladığımız Metropol gökdelen binasının 29’uncu katını da etüt merkezi haline getirip 180 gencimize ücretsiz üniversite hazırlık kursu veriyoruz. Ailelerimizi, gençlerimizi ve çocuklarımızı, ücretsiz yaz kampları ve gezilere götürüyoruz” dedi.

“Akdeniz’de çok zeki çocuklarımız var”

Eğitim programının; öğrenciler için hazırlanmış çok profesyonel bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Gültak, öğrencilerin dilediği her yerde ders çalışıp, on binlerce soruya ulaşabileceğini, zorlandığı soruların çözümünü tek tıkla izleyebileceğini söyledi. Geçen yıl sunulan program sayesinde özel ders almadan, sadece hediye edilen YKS eğitim seti ile çalışarak üniversiteye hazırlanan İclal Kurt örneğini hatırlatan Gültak, “İclal kızımız bizim kahramanımız. Tabi filmlerdeki gibi değil, gerçek bir kahraman. İclal kızımızın ailesinin maddi durumu iyi değil. Annesi ile yaşıyor. İclal, Anne-Kız projemiz ile yaz kampına gitti, ilk kez denize girdi, ilk kez farklı bir ortamda bulundu. Yaşadıklarından etkilenip, ‘Okuyup iyi bir yer kazanacağım’ dedi. Geçen yıl sağladığımız eğitim akademisi programı sayesinde İclal kızımız, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Bugünden itibaren yeni İclalleri, Ayşeleri, Fatmaları, Ahmetleri bulalım. Akdeniz’de çok zeki çocuklarımız var, yeter ki onlara eğitimde fırsat eşitliği ve imkan sağlayalım. Seneye yeni İclal hikayelerini anlatmak dileğiyle, toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu tür programlar, eğitimde fırsat eşitliğini sağlıyor”

Kaymakam Pamuk ise Akdeniz’in; dezavantajlı kesimlerin yoğun yaşadığı bir ilçe olduğunu belirterek, “Ne yazık ki, eğitimde fırsat eşitliğinde de makas giderek açılıyor. İşte bu tür programlar, eğitimdeki fırsat eşitliğini sağlayacak önemli programlar. Son 3-4 yıldır Akdeniz’de, eğitimde okullarımızın fiziki koşullarının iyileştirilmesi noktasında belediyemizin çok büyük desteğini gördük. Belediye başkanımız, hiçbir şeyi esirgemeden eğitim kurumlarımıza destek oldu. Eğitimde başarı için, fiziki altyapının düzgün olması önemli. Şimdi de eğitimin kalitesi ve başarının artması noktasında projeler bir bir hayata geçiyor. Bugün başlayacak olan proje, bu anlamda çok büyük önem taşıyor. Projenin büyük bir katılım ve başarıyla gerçekleşmesi için de hepimize sorumluluk düşüyor. Etüt merkezinin de devreye girmesi, ilçemizde büyük bir boşluğu giderdi” şeklinde konuştu.

Akdeniz Eğitim Akademisinden binlerce öğrenci faydalanacak

Program hakkında ayrıntılı bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar da “Özellikle ailesinin maddi durumu iyi olmayan, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak proje kapsamında; LGS’ye hazırlanan Akdenizli 4 bin 800 ortaokul öğrencisine; 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencisi 2 bin öğrenciye de 2 bin adet eğitim kartı hediye edilecek” dedi.

Uçar; Tam Öğrenme Modeline göre hazırlanan interaktif eğitim süreci, canlı ders ve konu anlatımları, 150 bin soru, Türkiye geneli deneme sınavları ile tüm soruların ayrıntılı çözümlerinin yer aldığı zengin bir içeriğe sahip olduğunu belirtti. Programda tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti verileceğini de kaydeden Uçar, üniversiteye hazırlanan gençlere 6 AYT, 6 TYT olmak üzere 12 adet deneme sınavı kitabı; 8’inci sınıf öğrencilerine soru bankası ile 6 adet LGS hazırlık sınav kitabı dağıtılacağını da sözlerine ekledi.

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