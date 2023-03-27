Akdeniz Belediyesi, borçları yapılandırmaya başladı

Akdeniz Belediyesi, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 7440 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ’emlak ve çevre temizlik vergisi ile ilan-reklam vergisi, idari para cezaları, ecrimisil, harçlar ve bunlara bağlı gecikme zammı ile vergi cezalarının’ yapılandırılmaya başlanıldığını bildirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı ’bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun’ çerçevesinde vergi mükellefi vatandaşlar, vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önceki vergi, borç ve cezalarını yapılandırabilecek. Bu çerçevede Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamada: "Yapılandırma talebinde bulunan vergi mükellefi vatandaşlar, Akdeniz Belediyesi veznelerine nakit veya kredi kartı ile aynı zamanda www.akdeniz.bel.tr adresinden ve Akdeniz Belediyesi Türkiye Vakıflar Bankası Metropol Şubesi TR180001500158007298237326 IBAN numarasından da ödemelerini yapabilecek. Düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 31 Mayıs 2023 tarihine dek başvuru yapabilir. Düzenlemeden faydalanmaya devam etmek için 1 ve 2’nci taksitlerin süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Bir takvim yılında 3’ten fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde düzenlemeden yararlanma hakkı kaybediliyor" denildi.

"Bu fırsattan faydalanın"

Yasal düzenlemeden faydalanmaları için vatandaşlara çağrıda bulunan Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Veysi Karamehmetoğlu, "Resmi gazetede yayımlanan kanun ile çeşitli vergi ve cezalarda yeniden yapılandırma başlamıştır. Yapılandırmada 48 aya kadar taksitlendirme seçeneği mümkün. Borçlar, 31 Aralık 2022 tarihinden önceki beyanname ve borçları çerçevesinde olup, 31 Mayıs 2023 müracaatın son günüdür. Peşin ödeme halinde borç faizinin yüzde 90’ı affa uğrayacak. Bu da büyük bir fırsattır. Taksitli ödemelerde de büyük avantajlar olup belediyemiz; görevli tüm personeliyle başvuran vatandaşlarımıza yardımcı olmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.