banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ekim ayı enflasyon şampiyonu: Kadın hırkası!
Ekim ayı enflasyon şampiyonu: Kadın hırkası!
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!
Oyun siteleri üzerinden kara para aklanıyor
Oyun siteleri üzerinden kara para aklanıyor

Akdeniz Belediyesi asfalt tesisi kuruyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, toplam maliyeti 16-17 milyon lirayı bulan sıcak ve soğuk asfalt tesislerini, belediyenin kasasından hiç harcama yapmadan ilçeye ve vatandaşlara kazandırdıklarını belirterek, böylelikle gelecekte ağır bir harcama kaleminden kurtulacaklarını söyledi.

MERSİN 01.11.2021, 12:58
Akdeniz Belediyesi asfalt tesisi kuruyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, toplam maliyeti 16-17 milyon lirayı bulan sıcak ve soğuk asfalt tesislerini, belediyenin kasasından hiç harcama yapmadan ilçeye ve vatandaşlara kazandırdıklarını belirterek, böylelikle gelecekte ağır bir harcama kaleminden kurtulacaklarını söyledi.

Akdeniz Belediye Meclisi Kasım Ayı İlk Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı. Toplantıda, belediye zabıta memurlarına 2022 yılı için uygulanacak ’fazla mesai’ ücretinin tespit edilmesi ile ilgili teklif plan bütçe komisyonuna oybirliğiyle havale edildi.

Uluslararası Tiyatro Festivaline 20 bin TL destek

Mecliste, Akdeniz Kent Konseyi ile Akdeniz Belediyesi işbirliğinde, Uray Caddesinde bulunan ve halen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü üst katında faaliyet gösterdiği eski muhakemat binasının alt katında, sanat etkinliklerinin yapılması amacıyla ‘Akdeniz Belediyesi Sanat Merkezi’ açılması ile ilgili teklifin komisyonlara havalesi oybirliğiyle yapıldı. Ayrıca 26 Kasım-5 Aralık 2021 arasında 6’ncısı düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Tiyatro Festivaline, Akdeniz Belediyesince 20 bin TL maddi desteğin sağlanması ile ilgili teklif komisyonlara havale edildi. Mecliste; III sayılı dolu kadro değişiklik cetveli ile ilgili teklif de komisyonlara havale edildi.

Sözleşmeli personele uygulanacak disiplin işlemleri ile disiplin cezalarının usul ve esaslarını belirlenmesi amacıyla hazırlanan ‘Akdeniz Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği’ ile ilgili teklifin komisyonlarına havalesi yapıldı. Toplantıda, belediye bünyesindeki memurlar ile tam zamanlı sözleşmeli personelin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla, ’yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak’ hükmü gereğince toplu sözleşme yapmak üzere başkanlık makamına yetki verilmesiyle ilgili teklif de oybirliğiyle komisyonlara havale edildi.

Kazanlı’ya yeni okul yapılması için yer tahsisi

Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde bulunan belediye adına kayıtlı taşınmazın, okul yapılmak şartıyla Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi ile kamu hizmetlerinde kullanılması planlanan ve Mesudiye Mahallesi’nde bulunan 2 bin 122 metrekare yüzölçümlü belediyeye ait taşınmazın belediye kanunu gereği kamuya tahsisi ile ilgili teklifler oybirliğiyle komisyonlara sevk edildi.

Akdeniz, ilk kez sıcak ve soğuk asfalt tesislerine kavuşuyor

Mecliste, 2 Kasım 2020 tarih ve 139 sayılı meclis kararı doğrultusunda Akdeniz Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi arasında imzalanan kardeş belediye protokolü kapsamında, Kürkçü Mahallesi’nde belediyeye ait hizmet alanında kurulacak asfalt şantiyesine, park ve yol düzenlenmesinde kullanılmak üzere 3 adet makine ile ekipmanların Şahinbey Belediyesince şartsız hibe edilmesiyle ilgili teklif görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

“Soğuk asfalt tesisi bitmek üzere, sıcak asfalt tesisi yakında Akdeniz’e kuruluyor”

Mecliste, asfalt plentlerine ilişkin konuşma yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, son teknoloji ile kurulan soğuk asfalt tesisinin bittiğini, sadece trafo için çalışıldığını, trafo da bittikten sonra soğuk asfalt tesisini hizmete açacaklarını ifade etti. Gültak; “Sıcak asfalt tesisimizin de altyapısı hazırlandı. Sadece sistemin, oradan sökülüp buraya montesi kaldı. Her iki belediye eşzamanlı çalışıyor. Onlarda bu ay meclis kararı alıyor. Dolayısıyla taşınması, monte edilmesi de bilabedel (bedelsiz) yapılıyor. Tamamen hibe ile yapılacak ve belediyemizden 1 lira harcama olmayacak. Belediye Başkanı Mehmet Tahmaz’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Çok ciddi bir tesisi Akdeniz’e kazandıracağız”

Başkan Gültak, bazı meclis üyelerinin, asfalt plenti kurulacak yerle ilgili kimi endişelerini dile getirmesiyle ilgili de bir açıklama yaparak, “Ben orada yaşayan vatandaşlarımızla birkaç kez görüştüm. Zaten orası Karayollarına ait bir arazi, tahsis aldık biz. Moloz alanı olarak kullanılıyordu orası. Kirli bir görüntüsü vardı. Biz oraya bu tesisi getirerek köye ve bölgeye değer katıyoruz. Hem de kötü amaçlı yapılan işleri ve oraya moloz dökülmesini engellemiş olacağız. Herhangi bir kırım yapılmayacağı için de toz olmayacak. Ocaklardan gelecek mucur depolanacak. Tabi mucuru sulama sistemi de var. Devamlı sulanacağı için toz kaygısı söz konusu değil. Hem bu tesis hem de soğuk asfalt tesisi ile birlikte çok ciddi bir tesisi Akdeniz ilçemize bedelsiz kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Mecliste karara bağlanan diğer gündem maddeleri

Toplantıda, kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan sınırlarının belirlenmesi ilgili teklif de görüşülerek, konunun ilgili komisyonlara sevki yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 8 Temmuz 2021 tarih ve 305 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine istinaden hazırlanan, Yaka Mahallesi’nde çeşitli parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planıyla ilgili komisyona havale edilen konu oybirliğiyle kabul edildi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün başkanlık bünyesinde faaliyetlerini yürütmesi amacıyla hazırlanan ‘görev ve çalışma yönetmeliği’ ile ilgili komisyonlara havale edilen konu oybirliğiyle kabul edildi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6