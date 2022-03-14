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AK Parti’li Yılmaz: "Türkiye, sağlık altyapısı ve sistemiyle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri oldu"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, son 20 yılda sağlık alanında birçok yeniliğin hayata geçtiğini belirterek, “Bu başarının arkasında hükümetimizin yatırım ve desteklerinin yanı sıra, sağlık hizmetlerini sabır ve özveriyle sunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın çok büyük emekleri olduğu aşikardır” dedi.

MERSİN 14.03.2022, 18:32
AK Parti’li Yılmaz: "Türkiye, sağlık altyapısı ve sistemiyle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri oldu"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, son 20 yılda sağlık alanında birçok yeniliğin hayata geçtiğini belirterek, “Bu başarının arkasında hükümetimizin yatırım ve desteklerinin yanı sıra, sağlık hizmetlerini sabır ve özveriyle sunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın çok büyük emekleri olduğu aşikardır” dedi.

Yılmaz, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından günümüze kadar geçen 20 yıllık sürede, seferberlik ruhu ile yaptıkları çalışmalar sayesinde tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da devrim niteliğinde projeler ve yeniliklerin hayata geçirildiğini söyledi. Hastanelerde yaşanan doktor ve eczane kuyruklarından, dünyaya örnek olan bir modele geçişi başaran AK Parti hükümetlerinin, sağlık alanındaki başarılarının, sınırları aşarak Türkiye’yi uluslararası bir sağlık üssü konumuna taşıdığını vurgulayan Yılmaz, “Özel hastanelerin acil servislerinin vatandaşa açılmasından aile hekimliği uygulamasına, kanser tarama merkezlerinden mega proje şehir hastanelerine varana kadar sağlık alanında birçok reform gerçekleştirildi. Kamu hastanelerinin tek elde toplanması sonucu, vatandaşlarımızın sosyal güvencesine bakılmaksızın istediği hastaneden sağlık hizmeti alabilmesinin önü açıldı. Vatandaşın sabahın erken saatlerinde hastanelerde randevu sırası için uzun kuyruklar oluşturması, MHRS ile sona ererken, vatandaşlar modern hastanelerde diledikleri zaman şifa bulma imkanına kavuştu” diye konuştu.

Mersin’de sağlık yatırımları katlandı

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘en büyük hayalim’ diye nitelendirdiği şehir hastanelerinin ilkinin de Mersin’de 2017 yılında açıldığını anımsattı. Mersin Şehir Hastanesinde, açılışından bu yana geçen 5 yılda 2 milyonun üzerinde vatandaşa yatarak tedavi hizmeti verilirken, 500 bine yakın da ameliyat gerçekleştirildiğini kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “2003’ten beri ilimizde bulunan sağlık tesislerinin tamamına yakınının alt yapıları yenilendi. Mersin’de yapılan yatırımlarla birlikte 2003 yılında koğuş sistemiyle hizmet veren kamu hastanelerinin yatak sayısı 3 bin 96’ya çıkarılırken, üniversite ve özel hastanelerle birlikte bu sayı 5 bin 86’ya ulaştı. 2003’te Mersin’de Sağlık Bakanlığına bağlı görev yapan uzman hekim sayısı 347 iken, bu sayı 954’e, 531 olan pratisyen hekim sayısı 930’a, 56 olan diş hekimi sayısı 195’e, 2 bin 346 olan ebe-hemşire sayısı ise 4 bin 664’e çıktı.”

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerinde hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik açıkladığı müjdelerin de camiaya hayırlı olmasını diledi. Türkiye’nin, sağlık altyapısı ve sistemiyle Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu sözlerine ekleyen Yılmaz, “Türkiye’nin ve özelde Mersin’in, sağlık alanında son 20 yılda elde ettiği bu başarının arkasında hükümetin yatırım ve desteklerinin yanı sıra, sağlık hizmetlerini sabır ve özveriyle sunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın çok büyük emekleri olduğu aşikardır. Canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, insanların kendini çaresiz hissettiği zamanlarda hızır acil gibi imdada yetişen, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yapan değerli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

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