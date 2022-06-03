AK Parti’li Yılmaz: “Mersin, lojistik gücüyle ülkemizin dünyaya açılan kapısı”

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Türkiye’nin ihracat rekorları kırmaya devam ettiğini belirterek, “Ülkemizin en önemli ve en işlek uluslararası limanı, ulaşım olanağı ve gelişmiş serbest bölge faaliyetlerini barındıran, lojistik gücüyle Türkiye’yi dünyaya açan Mersinimiz, gerçekleştirdiği ihracat rakamlarıyla bu rekorların kırılmasına büyük katkı sağladı” dedi.

Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Milletvekili Yılmaz, Mersin’in turizm, ticaret, tarım ve sanayinin bir arada geliştiği çok odaklı ekonomiye sahip olduğunu söyledi. Mersin Gümrük Müdürlüğü, Mersin Serbest Bölgesi, Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü ve Taşucu Gümrük Müdürlüğü ile Mersin’in ihracatta lojistik üs konumunda olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat denklemiyle büyümeye devam ettiğini anımsattı. Türkiye’nin ihracatta rekorlar kırmayı sürdürdüğünü anlatan Yılmaz, “İhracatımız, bu yılın ilk 4 ayında olduğu gibi mayıs ayında da büyük bir ivme yakaladı. Mayıs ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşarak, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı gerçekleşti. Turizm, ticaret, tarım ve sanayinin bir arada geliştiği çok odaklı ekonomiye sahip olan Akdeniz’in incisi Mersin’imiz de ihracatta ülkemizin dünyaya açılan kapısı ve lokomotifi oldu” diye konuştu.

“İhracatta kırılan rekorlara Mersin’in katkısı çok büyük”

Mersin’in yeni yatırımlarla ihracatta ilk 5’i hedeflediğini kaydeden Yılmaz, “Türkiye’nin en önemli ve en işlek uluslararası limanı, ulaşım olanağı ve gelişmiş serbest bölge faaliyetlerini barındıran, lojistik gücüyle ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan Mersinimiz, gerçekleştirdiği ihracat rakamlarıyla bu rekorların kırılmasına büyük katkı sağladı. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda ihracatımızı daha yukarı çıkaracağız ve ekonomimizi daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.