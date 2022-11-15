Ahmet Ümit Mersin’de okurlarıyla buluştu

Ünlü şair ve yazar Ahmet Ümit, son dönemde yazar-okur buluşmalarına ev sahipliği yapan Mersin Palm City Alışveriş Merkezi’nde sevenleriyle buluştu.

Yeni kitabı ‘Bir Aşk Masalı’nın yayımlanmasının ardından söyleşi ve imza günleriyle okurlarıyla buluşmaya devam eden yazar, bir yenisini Palm City’de gerçekleştirdi. Saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturan sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirip kitaplarını imzalayan Ahmet Ümit’e Mersinliler yoğun ilgi gösterdi.