Ahmet Şimşek Ortaokulu Robotik Kodlama Atölyesi törenle açıldı

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesinin binasını, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı da laboratuvarın donatımını yaparak Ahmet Şimşek Ortaokuluna kazandırılan Robotik Kodlama Atölyesi, düzenlenen törenle açıldı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merhum Ülkü Gür’ün adını taşıyan Robotik Kodlama Atölyesinin açılış törenine, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Âdem Şimşek, TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berin Gür, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

“Çocuklarımızın, çağın gerektirdiği bilgi ile yetişmeleri çok önemli”

Kaymakamı Pamuk, açılış töreninde yaptığı konuşmada, başta eğitim olmak üzere her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştiğini söyledi. Şu anda kamu okullarında en fazla robotik kodlama atölyesi olan ilçenin Akdeniz olduğunu belirten Pamuk, “Bununla gurur duyuyoruz, çünkü inanıyoruz ki çocuklarımızın, gençlerimizin, çağın gerektirdiği bilgi ve tecrübe ile yetişmeleri son derece önemli. Ancak o zaman ulu önder Atatürk’ün göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesini yakalayabiliriz” diyerek, atölyenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

“Çocuklarımıza ve eğitime yapılan yatırım hiçbir zaman unutulmaz”

Başkan Gültak da eğitime özel bir önem verdiklerinin altını çizerek, eğitim yuvalarının birçok eksiğini giderdiklerini vurguladı. Akdeniz Belediyesinin, eğitim ve istihdama yönelik proje ve hizmetlerini anlatan Gültak, atölyenin okula kazandırılmasını sağlayan Gür Ailesi ve KAHEV’e de teşekkür ederek, “Çocuklarımıza ve onların eğitimine yapılan yatırım hiçbir zaman unutulmaz. Çocuklarımız bu atölyede robotik kodlama alanında kendilerini yetiştirecek ve geleceğe güvenle ilerleyecekler. Atölyemiz sayesinde çocuklarımızın bilim ve teknoloji alanında daha başarılı işlere imza atacağına gönülden inanıyorum. Akdeniz Belediyesi olarak gençlerimizin eğitimine destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Buradaki çocuklarla üniversitede hocaları olarak karşılaşmak isterim”

Atölyeye adı verilen merhum Ülkü Gür’ün kızı Prof. Dr. Berin Gür ise atölyenin okula kazandırılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Okulun öğrencilerinin de robotik kodlama alanında çok başarılı işlere imza attıklarını ve yarışmalarda derece aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Gür, “Bugün burada gördüğüm çocuklarla umarım üniversite sıralarında hocaları olarak karşılaşırım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ahmet Şimşek Ortaokulu Robotik Kodlama Atölyesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılanlar daha sonra atölyeyi gezdi.