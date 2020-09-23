Ahmet Emin Ahlatcı: “Enerji sektöründe satın alma veya şirket evlilikleriyle büyümeyi planlıyoruz”

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, holding olarak enerji sektörüne ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, bu alanda satın almalar ve şirket evlilikleri ile büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Ahlatcı Holding’in yatırım strateji ve önceliklerine ilişkin İHA Muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, firma olarak enerji sektöründe agresif büyüme hedefinde olduklarını ifade etti.

1993 yılında kurdukları Çorum Elektrik ve Doğal Gaz Ticaret Anonim Şirketi’nin 2003 yılında Çorum Şehrinde doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürütmek amacıyla EPDK’dan Yapım Hizmet sertifikası aldığını hatırlatan Ahmet Emin Ahlatcı, kısa sürede bir çok ilin doğal gaz dağıtım ihalesini kazanan Çedaş’ın, 8 il ve bir çok ilçenin doğal gaz dağıtım ihalesini alarak Türkiye doğal gaz pazarının yüzde 10’una hakim olduğunu kaydetti. Ahlatcı, “ÇorumGaz A.Ş’nin hisselerinin yüzde 60’ını aldıktan sonra 2003’te Çorum’un doğal gaz dağıtım ihalesini kazandık. Çorum`un ardından Niğde, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Yozgat ve Denizli illeri ile Sungurlu, Gerede, Çiçekdağı, Safranbolu, Tosya, Sorgun, Seydiler, Yerköy, Saray, Köseli, Kurşunlu, Korgun, Boğazlıyan bölgelerinin de doğal gaz ihalelerini aldık. Enerji sektörüne büyük önem veriyoruz. Satın almalar ve şirket evlilikleri ile sektörde büyümeye devam etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Doğalgazın yanısıra güneş enerjisiyle ilgili yurt içi ve yurt dışında yatırımlar yaptıklarını kaydeden Ahlatçı, “Türkiye de 50 MW ve Ukrayna da ise 35 MW güneş enerjisi tarlası kurup faaliyete almış bulunuyoruz. 4-5 aydır da Amerika da 100 MW güneş enerjisi tarlası kurulum projeleriyle ilgili görüşmeler yapıyoruz” dedi.

Yapılan her binaya güneş enerjisi önerisi

Yılın yarısından fazlasında güneş ışığını çok az gören Almanya’nın enerji ihtiyacının yüzde 65’ini güneş enerjisinden sağladığına dikkat çeken Ahlatçı, “Güneş enerjisi, hidroelektrik gibi doğal kaynaklardan elde edilen enerjinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Almanya elektriğinin yüzde 65 ni güneş enerjisi sahalardan elde ediyor. Oysa Almanya da yılın yarısından fazlası gün ışığından çok az faydalanan ülkelerin başında geliyor. Öte yandan elektrikte ise dışa çok az bağımlı ve bu oranı yüzde 90’lara çıkarmayı hedefliyor. Ülkemiz ise Almanya’dan 2 kat daha fazla güneş ışığı alıyor. Bu imkandan maksimum derecede faydalanmamız gerekiyor. Bana göre güneş enerjisini yeni yapılan her bina ve iş yerleri için aynı otopark gibi zorunlu hale getirilmeli. Bir daireye bir otopark ihtiyacı gibi bir dairenin harcayacağı enerji kapasitesi kadar kw’yı çatısına kurma mecburiyeti getirilmelidir” önerisinde bulundu.

TOGG’a pil teknolojisinde çözüm ortağı olabiliriz

Holdinge bağlı ve merkezi Ankara da olan Nanografi A.Ş’nin grafen üretiminde ileri seviyelere geldiğine dikkat çeken Ahlatçı, pil teknolojisinde milli otomobil TOGG için pil teknolojisinde çözüm ortağı olabileceklerini açıkladı. Ahlatcı,” Dünyada elektrik otomobilin öncüsü Tesla, araçlarında grafen teknolojisini fazlasıyla kullanıyor. Bizden de şuanda laboratuvar aşamasında üretimi devam eden test numuneleri satın alıyorlar. Umarım milli bir proje olan elektrikli araçlarımızın çözüm ortakları arasında oluruz “ ifadesini kullandı.

Yerli otomobilin kademeli olarak 25 bin kişilik bir istihdam imkanı da sunacağına dikkat çeken Ahlatcı, bu araçların ülke çapında hızla yaygınlaşması için kamudaki araçların tamamı ile taksilerin TOGG’a dönmesi, ÖTV indirim teşviki ile de halkın alım için teşvik edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.