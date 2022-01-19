AHKİB’den 2021’de 356,5 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 2021 yılında 356,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. AHKİB olarak 2021 yılında en çok bayan dış giyim, bay dış giyim, diğer hazır eşya ve pamuklu ev tekstili ihraç ettiklerini kaydeden Başkan Gürkan Tekin, en yüksek dış satım değerlerine İspanya, Hollanda ve Almanya pazarlarında ulaştıklarını söyledi.

AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Covid-19 pandemisinin etkilerinin devam ettiği 2021 yılında aşı uygulamalarının yaygınlaşmasıyla beraber lokasyon avantajı ve güvenilir tedarikçi kimliğiyle uluslararası pazarlarda ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek dış satım performansında yüzde 18,3’lük artışla 20,25 milyar dolar değerle rekor kırdığını vurguladı. Başkan Tekin, “Sektör ihracatımızın yüzde 70’ini oluşturan Avrupa Birliği pazarında pandemi öncesi Çin’den ve Uzak Doğu ülkelerinden yoğun şekilde tedarik sağlayan moda devleri, tek merkeze bağımlı olmanın yol açtığı sıkıntılar, navlun maliyetlerindeki artışlar ve konteyner bulamama gibi sorunlardan dolayı ihtiyaç duydukları ürünleri ivedi şekilde temin edebilmek için esnek üretim kabiliyeti ve hızlı termin ile rakiplerinden pozitif ayrışan Türkiye’ye yöneldi. Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye yönelik acil sipariş sayısında ciddi artışlar yaşandı. Sektörümüz ham madde, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışlara rağmen üretimini devam ettirerek ülkemize döviz kazandırmayı sürdürdü. Ancak, Avrupa pazarı başta olmak üzere küresel arenada yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmek, kazanımlarımızı korumak ve sürdürülebilir kılmak için önceliğimiz sürdürülebilir çevre dostu üretim, tasarım ve markalaşma ile dijitalleşme odaklı olmalıdır. Bu yolda adımlarımızı doğru ve zamanında atmak zorunda olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim.” dedi.

"Bölge ihracatımızın yüzde 88’i dört ürün grubunda kümelendi"

AHKİB olarak 2021 yılında 46 bin 670 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Tekin, bu dönemde bölge ihracatının yüzde 88’ini dört ürün grubunun oluşturduğunu, bayan dış giyim, bay dış giyim, diğer hazır eşya ve pamuklu ev tekstilinin dış satımını domine ettiğini kaydetti. Başkan Tekin, “En çok ihraç ettiğimiz ürünlerde yüzde 41 artış ve 160,9 milyon dolar değer ile bayan dış giyim birinci sırada yer aldı. Yıllık ihracatımızın yüzde 45’ini oluşturan bayan dış giyimin ardından 18 pay ve 62,6 milyon dolar değer ile bay dış giyim, yüzde 14 pay ve 49,9 milyon dolar değer ile diğer hazır eşya, yüzde 11 pay ve 37,5 milyon dolar değer ile pamuklu ev tekstili geldi. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artış oranını suni sentetik yatak kıyafetlerinde elde ettik. Suni sentetik yatak kıyafetlerinde yüzde 502 artışla 2,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.” diye konuştu.

"2021’de de ana pazarlarımızı Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu"

2021 yılındaki bölge ihracatını ülkelere göre ele alan Başkan Tekin şunları söyledi:

“İspanya, Hollanda ve Almanya pazarlarına yönelik satışlarımız yıllık ihracatımızın yüzde 58’ini oluşturdu. İspanya yüzde 29 artış ve 93,9 milyon dolar değer ile en fazla ihracat yaptığımız ülkelerde ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 26 azalış ve 59 milyon dolar değer ile Hollanda ikinci sırada, yüzde 34 azalış ve 54,5 milyon dolar değer ile Almanya üçüncü sırada takip etti. 2021 yılında ihracat hacminde en yüksek oransal artışı, yüzde 176 artış ve 6,3 milyon dolar değer ile Bulgaristan pazarında yakaladık.”