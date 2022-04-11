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AHKİB’de Başkan Gürkan Tekin güven tazeledi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (AHKİB) tek listeyle gidilen olağan seçimli genel kurul toplantısında Gürkan Tekin yeniden başkanlığa seçildi.

MERSİN 11.04.2022, 11:41
AHKİB’de Başkan Gürkan Tekin güven tazeledi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (AHKİB) tek listeyle gidilen olağan seçimli genel kurul toplantısında Gürkan Tekin yeniden başkanlığa seçildi.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. CYT Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. firmasından Tanfer Sevener’in divan başkanlığını yaptığı genel kurulda kullanılan geçerli 33 oyun tamamını alan Gürkan Tekin güven tazeledi.

Genel kurulda AHKİB üyelerine hitap eden Başkan Gürkan Tekin, AHKİB’in 39 yıldır Akdeniz bölgesinde katma değeri yüksek markalı ürünlerin üretimini gerçekleştiren, özgün tasarımlarıyla fark oluşturan, pazarlama ve sevkiyat kanallarındaki kabiliyetini sürekli geliştirerek küresel arenada rekabetçiliğiyle öne çıkan firmaların dünyaya açılan kapısı olduğunu belirtti.

2021 yılına ilişkin Türkiye geneli sektör ve bölge ihracatını değerlendiren Başkan Tekin, aşı uygulamalarının yaygınlaşmasıyla beraber lokasyon avantajı ve güvenilir tedarikçi kimliğiyle uluslararası pazarlarda ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirdiklerini vurguladı. Sektör ihracatının 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,3’lük artış sağlayarak 20,25 milyar dolarlık ihracat değerine ulaştığını, bölge ihracatının ise 356,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini anımsatan Başkan Tekin, bu rakamlara ulaşılmasında emeği geçen başta AHKİB üyesi ihracatçıları ve tüm sektör paydaşlarına teşekkür etti. Başkan Tekin, “Sektör ihracatımızın yüzde 70’ini oluşturan Avrupa Birliği pazarında pandemi öncesi Çin’den ve Uzak Doğu ülkelerinden yoğun şekilde tedarik sağlayan moda devleri, tek merkeze bağımlı olmanın getirdiği sıkıntılar, navlun maliyetlerindeki artışlar ve konteyner bulamama gibi sorunlardan dolayı ihtiyaç duydukları ürünleri ivedi şekilde temin edebilmek için esnek üretim kabiliyeti ve hızlı termin ile rakiplerinden pozitif ayrışan Türkiye’ye yönelmiştir. İnanıyorum ki, bu yükseliş ivmesi devam edecek, 2022 yılında da Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz ülkemizin 250 milyar dolarlık ihracat hedefine çok daha büyük katkılar sağlayacaktır.“ dedi.

"Çevre dostu üretim, tasarım, markalaşma ve dijitalleşme önceliğimizdir"

Pandeminin ekonomik hayatta ve uluslararası ticarette oluşturduğu tüm zorluklara rağmen, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün dünya pazarlarında elde ettiği kazanımları korumak ve yeni pazarlara ulaşmak için gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Tekin, şunları söyledi:

“Ülkemizin Avrupa pazarı başta olmak üzere küresel arenada yakaladığı fırsatları daha iyi değerlendirmek, kazanımlarımızı korumak ve sürdürülebilir kılmak için önceliğimiz çevre dostu üretim, tasarım ve markalaşma ile dijitalleşme odaklı olmalıdır. Tekstil ve hazır giyim ürünlerinde sürdürülebilirliğe uyacak şekilde eko tasarım önlemlerinin alınması, üretimde zararlı kimyasalların kullanımının kaldırılması ve tüketicilerin sürdürülebilir giyim ürünlerine yönlendirilmesini amaçlayan Avrupa Yeşil Mutabakatı stratejilerine uyum sağlamak artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiş durumdadır. Dolayısıyla, temiz üretim yöntemleri konusunda firmalarımızın teknik kapasitesinin geliştirilmesi ve farkındalık düzeyinin artırılması sektörümüz için hayati önem taşımaktadır.”

Başkan Tekin, yeşil üretim, tasarım, markalaşma ve nitelikli iş gücü gibi konularda Kredi Garanti Fonu ve Eximbank başta olmak üzere tüm finansal imkânların ve desteğin daha da artırılmasını beklediklerini belirtti.

"Yeni dönemde hedef pazarlarımız ABD ve Afrika ülkeleri olacak’

Yeni dönemde ihracatta hedef pazar olarak ABD ve Afrika ülkelerine odaklanacaklarını vurgulayan Başkan Tekin, “AHKİB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da ihracatçılarımızın her zaman yanında olmaya devam ederek sektörümüzün ve firmalarımızın hak ve menfaatlerini korumayı sürdüreceğiz. Ülkemizin ve sektörümüzün hedeflerine ulaşabilmek amacıyla, AHKİB üyesi firmalara yüksek katma değerli üretim ve ihracat ile katkı sağlayacak yeni projeler geliştireceğiz. Tüm üyelerimizin katılım gösterebileceği milli katılım fuar organizasyonlarına ve sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine pandemi öncesinde olduğu gibi hız kesmeden devam edeceğiz“ diye konuştu.

10 kişilik yönetim kurulu oluşturuldu

Doteks Tekstil ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. adına Gürkan Tekin başkanlığındaki AHKİB Yönetim Kurulu şu firmaların temsilcilerinden oluştu: Adalı Teks. ve Kon.San.Tic.Ltd.Şti., Atlas Giyim San.Tic.A.Ş., Aytek Konfeksiyon Tic.Paz.Ltd.Şti., B Fashion Teks.Mak.Hed.Eş.Oyun.Saat. Dış Tic. Ltd.Şti., Birgi Birleşik Giyim İhr. Dış Tic. A.Ş., Ekrem Sağlam Madammode Teks. San ve Tic. Ltd. Şti., Hayri Uğur Tekstil A.Ş., Y.H.G. Teks.İnş.Gi. Orm.Ürn.Hay.Tar.Ürn.San.Tic.Ltd.Şti, Novo Nef Konf.Teks.Ayak.İp.Deri Mef.Dan.Tur.İnş.San.Tic.Ltd.Şti., Ordema Teks. Paz.San.Tic. A.Ş.

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