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AHBİB’in ihracatında lokomotif ürün kırmızı mercimek

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, korona virüs salgınının dış ticaret üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artış yakalayıp 110,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Arslan, kasım ayında kırmızı mercimek ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66 artış göstererek 19 milyon 930 bin dolara ulaştığını söyledi.

MERSİN 14.12.2020, 09:55
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AHBİB’in ihracatında lokomotif ürün kırmızı mercimek

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, korona virüs salgınının dış ticaret üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artış yakalayıp 110,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Arslan, kasım ayında kırmızı mercimek ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66 artış göstererek 19 milyon 930 bin dolara ulaştığını söyledi.

Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın etkilerinin küresel pazarlarda derinden hissedilmeye başlandığını, tüm zorluklara rağmen koşullar ne olursa olsun ihracata devam ettiklerini vurgulayan AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, mevcut pazarlarda güçlenmeye devam ederken pazar çeşitliğini artırmaya yönelik çalışmaların olumlu sonuçlarının da kasım ayı raporlarına yansıdığını kaydetti.

Kasım ayında 612,4 milyon dolarlık ülke sektör ihracatından yüzde 18 pay aldıklarını belirten Başkan Arslan, “Kasım ayı bölge ihracatımızı ürün gruplarına göre değerlendirdiğimizde yüzde 6 artış ve 32,7 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri ilk sırada yer aldı. Yüzde 25 artış yakaladığımız bakliyat ürünleri 26,9 milyon değer ile ikinci oldu. Bitkisel yağ ihracatımız ise 10,5 milyon dolar değer ile üçüncülüğü elde etti. Kasım ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürün ise yüzde 66 artış sağladığımız kırmızı mercimek oldu. 19 milyon 930 bin dolarlık kırmızı mercimek satışımız, bölge ihracatımızın yüzde 18’ini oluşturdu. “ diye konuştu.

"40’ı aşkın ülkede ihracatımız artırdık"

AHBİB olarak Afrika, Orta Doğu, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasındaki 40’ı aşkın ülkede ihracat artışları sağladıklarını dile getiren Başkan Arslan, şunları söyledi:

“Kasım ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke 18,6 milyon dolar değer ile Irak oldu. Yüzde 9 artış sağladığımız Irak pazarı, bölge ihracatımızın yüzde 17’sini oluşturdu. Suriye, 6,88 milyon dolar ile ikinci, İtalya 5,6 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Kasım ayında en fazla ihracat artışı sağladığımız ülkelerde ise birinci sırada yüzde 6 bin 866 artış ve 594 bin dolar değer ile Endonezya geldi. Venezuela yüzde 949 artış ve 3 milyon dolar değer ile ikinci, Vietnam yüzde 540 artış ve 161 bin dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Bangladeş, Senegal, Türkmenistan, Mali ve Trinidad Tobago beş katına varan ihracat artışı elde ettiğimiz pazarlar oldu.”

AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, 2020 yılının Ocak-Kasım ayları arasında ülke sektör ihracatının yüzde 6 artışla 6,53 milyar dolara ulaştığını, aynı dönemde bölge ihracatının ise yüzde 16 artışla 1 milyar 67 milyon dolar olarak gerçekleştiğini sözlerine ekledi.
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