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Ağaca takılan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin’de ağaca takılarak ayağı kırılan leyleği, itfaiye ekipleri kurtardı.

MERSİN 24.08.2021, 17:10
Ağaca takılan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin’de ağaca takılarak ayağı kırılan leyleği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesi’nde bir leyleğin, ağacın dalları arasında mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımı ile leyleği bulunduğu yerden kurtardı. İki ayağından kırık tespit edilen leylek, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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