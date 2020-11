Afgan Ticaret Ataşesi Azadani’den Mersinli yatırımcılara çağrı

Afganistan Ticaret Ataşesi Asadullah Azadani, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan’a ülkesinin yatırım fırsatlarını anlattı. Online toplantıda, enerji sektörü, madencilik ve yaş meyve sebzede işbirliğinin artırılabileceğini belirten Azadani, bu sektörlerde Mersinli yatırımcılara önemli fırsatlar sunabileceklerini söyledi.

Afganistan Ticaret Ataşesi Asadullah Azadani, düzenlenen online toplantıda MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ile bir araya geldi. Afganistan Ticaret Ataşe Yardımcısı Ghulam Rabbani Mansoori’nin de katıldığı toplantıda, Mersin ile Afganistan arasındaki ticareti artırmanın yolları arandı.

“Firmalarımız Mersinli özel sektör temsilcileriyle çalışmak istiyor”

Ülkesinin ekonomik yapısı hakkında bilgi veren Azadani, iki ülkenin ilişkilerinin çok eskilere dayanmasına rağmen ticaretinin istenilen seviyelerde olmadığına dikkat çekti. Ticareti artırmaktaki kararlılığını vurgulayan Azadani, “Türkiye ile Afganistan arasında bir hava koridoru kuruldu ve düzenli ulaşım sağlanıyor. Firmalarımız Mersinli özel sektör temsilcileriyle çalışmak istiyor. Ülkemiz zengin doğal kaynaklara sahip. Ayrıca ciddi anlamda enerji üretimimiz var ama bunu çok da fazla dışarı ihraç edemiyoruz. Bu nedenle gerek enerji alanındaki yatırımlara gerekse uygun maliyetli enerji imkanı dolayısıyla diğer yatırımlar için bölgemiz bakir bir alan olarak nitelenebilir. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi anlamında ciddi bir potansiyelimiz var. Zengin maden yataklarına sahibiz. Özel şirketlerimiz bu anlamda birçok işbirliğine açık. Ayrıca kuru ve taze meyvede iyiyiz. Türkiye’ye ihracatımız da var. Özellikle kuru meyvede çok kaliteli ürünlerimizi oldukça uygun fiyata veriyoruz. Bu alanlar işbirliğine açık olduğumuz alanlar” dedi.

“Biz ticareti karşılıklı geliştirmekten yanayız”

Başkan Kızıltan da iki ülke arasındaki kardeşliğe dikkat çekti. Her türlü işbirliğine, ticareti geliştirmek adına atılacak her türlü adıma sıcak baktıklarını vurgulayan Kızıltan, “Bizler ülkenize almak için gelmeyiz. Biz ticareti karşılıklı geliştirmekten yanayız. Karşılıklı ticaretimizi artırıp her iki tarafın da kazanması bizim önceliğimiz. Bu nedenle özel sektör temsilcilerimizi B2B toplantılarda buluşturup önümüzdeki süreçte işbirliklerini artırmalarına destek olabiliriz” diye konuştu.

Türkiye’nin, özellikle Mersin’in yaş meyve sebzede çok iddialı olduğunu, kaliteli ürünleri bulunduğunu belirten Kızıltan, yapılacak güç birlikleriyle daha geniş alanlara ulaşmanın mümkün olabileceğini ifade etti.