Adres Okuma Salonu, depremzede öğrencilerin uğrak noktası oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kente kazandırdığı ’Adres Okuma Salonu’, Mersinlililerin yanı sıra, deprem bölgelerinden kente gelen öğrencilerin de uğrak noktası oldu.Deprem dolayısıyla eğitim ve öğretimlerine ara vermek zorunda kalan depremzede öğrenciler, yaklaşan üniversite ve lise sınavlarına da burada hazırlandığı belirtildi.

’Adres Okuma Salonu’, konforlu çalışma ortamı, ücretsiz internet ve zengin içerikli kütüphaneye sahip olmasının yanı sıra, deniz kenarında olmasıyla da öğrencilere hem ders çalışma, hem de rahatlama olanağı sunuyor. Adres Okuma Salonu Sorumlusu Hakkı Uysal, Mersin’e gelen depremzede ailelerin çocuklarının salona büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

"Bugüne kadar 35 bin kişi ziyaret etti"

Yediden yetmişe herkesin okuma salonundan faydalanabildiğini belirten Uysal, "Adres Okuma Salonumuzu, faaliyete girdiği geçtiğimiz Aralık ayından bugüne kadar yaklaşık 35 bin kişi ziyaret etti. Çay, kahve, çorba ve internetin ücretsiz olduğu okuma salonumuz, 7/24 vatandaşlarımıza açık. Günün her saati okuma salonumuzdan faydalanabiliyorlar. Aynı zamanda yaklaşık 10 bin kitabımız var. Bu kitapları okuma salonumuzda ya da 15 gün sonra getirmek kaydıyla evlerinde okuyabiliyorlar" dedi.

"Böyle bir yeri keşfedince, kaldığım yerden devam edebileceğimi fark ettim"

Depremin ardından Hatay’dan Mersin’e gelen 13 yaşındaki Hena Su Duman, geldiği günden bu yana Adres Okuma Salonundan faydalandığını ve çok memnun kaldığını belirtti. Yakın zamanda LGS’ye girecek olan ve sınava Adres’te hazırlandığını söyleyen Duman, "Sınav döneminde depreme yakalandık. Bu durumun beni çok sıkıntıya sokacağını düşünüyordum. Mersin’e geldikten sonra böyle bir yeri keşfedince, aslında hiçbir şey aksamamış gibi, kaldığım yerden devam edebileceğimi fark ettim. Evet deprem oldu, ama hayatımız da devam ediyor. Bir şeyler yapmak zorundayız. Önümüzde sınav var" ifadelerini kullandı.

"Burası bizim de adresimiz oldu"

YKS’ye hazırlanan öğrencilerden Bilal İnan da deprem zamanında ders çalışamadıklarını, ancak Adres ile birlikte açıklarını kapatmak için yeterli ortam ve zamanı bulabildiklerini söyledi.

Adres Okuma Salonunun, kendisi için büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan İnan, "Zaten sırf burası için de geldik diyebilirim. Çünkü YKS hazırlık öğrencisiyiz. Üç ayımız kaldı ve kısa bir süre. Bir buçuk aydır çalışamıyoruz. Burası bizim için büyük bir avantaj oldu. Sabah saat 6’da buraya geliyoruz. Saat 12’ye kadar ders çalışıyoruz. Sonra bir ara veriyoruz ve yine ders. Ders aralarında mükemmel bir temiz hava, güzel oluyor, beynimizi açıyor. Hoş yani, güzel. Burası bizim de adresimiz oldu" şeklinde konuştu.