Adem istedi, Başkan Seçer 23 Nisan’da keçi ve oğlak hediye etti

MERSİN (İHA) – Mersin’in Erdemli ilçesi Hüsametli Mahallesinde çadırda yaşayan özel gereksinimli Adem’in isteği gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mahalle gezisi sırasında kendisinden keçi isteyen Adem’e, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bir keçi ve yavrusunu hediye olarak gönderdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Adem’in isteğini yerine getirdi, keçi ve oğlak hediye etti. Erdemli’nin Hüsametli Mahallesinde ailesiyle çadırda yaşayan özel gereksinimli Adem Uyanık, mahalle ziyareti sırasında babası ile Başkan Seçer’in yanına gitmiş, sohbet etmiş ve keçi talebini iletmişti. Başkan Seçer, Adem’i kırmadı ve isteğini kısa sürede yerine getirerek bir keçi ve yavrusunun 23 Nisan hediyesi olarak kendisine ulaştırılmasını sağladı.

“Vahap Seçer’e teşekkürler ediyorum. 23 Nisan için keçi getirdiler”

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ekipleri tarafından keçi ve yavrusu ile 3 çuval yem Adem’e teslim edildi. İsteğinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında yerine getirilmesinden dolayı oldukça mutlu olan Adem, Seçer’den keçiyi istediği anı anlattı. Beklediği keçinin gelmesinin mutluluğunu yaşayan Adem, “Vahap Seçer’e teşekkürler ediyorum. 23 Nisan için keçi getirdiler. Mersin’e de teşekkürler ediyorum. Ne mutlu Türküm diyene. Köyde başkana ‘keçi ver’ dedim. O da ‘Tamam getiririz, veririz, kalbini yorma, ben getiririm’ dedi. Ben de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çiftçilikle uğraşan ve kalp rahatsızlığı olduğunu ifade eden baba Halim Uyanık da Seçer’e teşekkür ederek, “Adem rahatsızdı. 6-7 yıl tedavi gördü. Başkan köye geldiğinde yanına götürdüm. Orada Adem, başkandan keçi istedi. O da 23 Nisan hediyesi olarak keçi göndermiş. Allah razı olsun, teşekkür ederim” dedi.

“Çocuk istemiş, çocuğun gönlünü etmiş, çok sağ olsun”

Anne Hanife Uyanık ise tavukları olduğunu, onu da Adem istediği için beslediklerini söyledi. Hanife Uyanık, “Bir-iki tavuğum var. Çocuk hasta, onun için besliyorum. Tarımla uğraşıyorum. Başka bir işimiz yok. Yapamıyoruz. Adem kendisinden keçi istemiş o da 23 Nisan’da hediye etti Adem’e. Çocuk istemiş, çocuğun gönlünü etmiş, çok sağ olsun, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Adem’in bayramını kutluyoruz”

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, Adem’in keçiyi istediği süreci anlatarak, “Başkanımızın gezisi sırasında Adem kardeşimiz keçi talebinde bulunmuştu. Başkanımız da ‘Sen rahat ol, ben keçiyi göndereceğim’ demişti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında biz de keçileri Başkan Bey’in vermiş olduğu söz üzerine Adem’e teslim ettik. Adem’in bayramını kutluyoruz” dedi.