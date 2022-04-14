Adanalıoğlu’nda üreticilerin yolları yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz’de tarımsal üretimin kalbi olan Adanalıoğlu Mahallesi Akdeniz Caddesinde asfalt çalışması yürütüyor. 2 bin 500 metrelik yolda yürütülen çalışmalarda asfalt ve kaldırım yenileme işlemi yapılacak. Bu sayede yol kenarında seraları bulunan üreticiler, ürünlerini daha konforlu bir şekilde tüketiciye ulaştırabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesinin farklı caddelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yeni çalışma alanı iki tarafında da seraların bulunduğu Akdeniz Caddesi oldu.

Özellikle sebze üretiminde önemli bir konumda bulunan Adanalıoğlu Mahallesinde Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve yenileme çalışmalarını kademeli olarak sürdürüyor. Üreticilerin yıllardır bozuk yollardan ürünlerini pazara ulaştırmaya çalışma çilesi, bu çalışmalarla sona erecek.

Ekiplerin yeni çalışma sahası olan Akdeniz Caddesinin 2 bin 500 metrelik bölümünde zemin iyileştirme çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarına geçildi. Yolun bir kısmını asfaltlayan ekipler, diğer kısmında da çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırımı olmayan caddeye baştan sona kaldırım döşeyen ekipler, özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun şekilde çalışmalarına devam ediyor.