Adanalıoğlu’nda açık havada film keyfi

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin açık hava film gösterimi etkinlikleri çerçevesinde Adanalıoğlu Mahallesi sakinleri, Türkiye’nin uzun metrajlı ilk Arapça komedi filmi ’Hasan Fisso 2’yi beyaz perdede izledi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği açık hava film gösterimleri, Arap yurttaşların ağırlıklı yaşadığı Karaduvar, Karacailyas ve Kazanlı’nın ardından, Adanalıoğlu Mahallesi’nde bir okul bahçesinde organize edilen ’Hasan Fisso-2’ filminin gösterimi ile devam etti. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, başkan yardımcıları ve muhtarların da izlediği gösterime, filmin hem yönetmeni hem de oyuncusu Meriç Gültekin ile yüzlerce mahalle sakini katıldı.

“Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirdik”

Filmin gösterimi öncesi okul bahçesini dolduran vatandaşlara hitap eden Başkan Gültak, ilgi nedeniyle teşekkür etti. Seçim çalışmaları sırasında kadınların kendisine iki taleple geldiğini söyleyen Gültak, bunların ‘yüzme havuzu’ ve ‘sinema’ olduğunu belirtti. Gültak, “Göreve geldikten sonra okul bahçelerine portatif havuzlar açarak yüzme havuzlarını çocuklarımızın ayağına getirdik. Böylelikle yüzme bilmeyen binlerce çocuğumuz bu havuzlarda yüzme öğrendi, yüzme bilenler de arkadaşlarıyla havuz keyfi yaşadı. Ayrıca her yaz mevsiminde de açık hava sineması kültürünü mahallelerimize yeniden taşıdık. Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirerek, böylelikle hem insanlarımıza nostalji yaşatıyoruz hem de açık hava sineması kültürünü yaşatıyoruz” dedi.

“Hiç kimseyi ayrıştırmadık”

Adanalıoğlu Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri hizmet ve çalışmaları da anlatan Gültak, kadınlar için Mersin’in farklı ilçeleri ve farklı illere günübirlik geziler veya kamplar düzenlediklerini anlattı, gençler için eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla üniversite hazırlık kursu veren etüt merkezini hizmete açtıklarını kaydetti. Başkan Gültak sözlerini şöyle sürdürdü; “Seçildiğimiz günden bugüne kadar hiç kimseyi ayrıştırmadık. Bu bölgenin en büyük sorunu, insanlar birbirlerinden ayrıştıklarını düşünüyorlardı. Bugün ne bir Alevi kardeşim, ne bir Kürt kardeşim ne de bir Yörük kardeşim, ‘Mustafa Gültak bizi ayrıştırıyor, farklı mahallelere farklı hizmetler veriyor’ diyemez. Çünkü biz herkesi kucakladık, kucaklamaya devam ediyoruz.”

’Hasan Fisso 2’ filminin yönetmeni ve oyuncuları da filmi Adanalıoğlu sakinleri ile buluşturan Başkan Gültak’a teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından Türkiye’nin ilk Arapça uzun metrajlı komedi filminin gösterimi gerçekleşti.