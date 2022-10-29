99. yıla özel ’Atatürk Fotoğrafları Sergisi’ Palm City’de

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılına özel, Gazeteci Haldun Okdemir’in derlediği Atatürk fotoğraflarından oluşan 124. Karma Fotoğraf Sergisi, Palm City Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde açıldı.

Serginin açılışı Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve Palm City Alışveriş Merkezi Genel Koordinatörü Aykut Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele yıllarından Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan süreçteki fotoğraflarının yer aldığı sergi, 13 Kasım tarihine kadar 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerine açık olacak.