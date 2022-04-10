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9 ülkeden katılımla 1. Uluslararası Karacaoğlan Sanat Sempozyumu başladı

Mersin’in Mut ilçesinde 6 gün sürecek olan 1. Uluslararası Karacaoğlan Sanat Sempozyumu’nun açılışı bugün 9 ülkeden 20 ressamın katılımıyla başladı.

MERSİN 10.04.2022, 18:45
9 ülkeden katılımla 1. Uluslararası Karacaoğlan Sanat Sempozyumu başladı

Mersin’in Mut ilçesinde 6 gün sürecek olan 1. Uluslararası Karacaoğlan Sanat Sempozyumu’nun açılışı bugün 9 ülkeden 20 ressamın katılımıyla başladı.

Mut Taşhan, Mut Kalesi ve çevresi, Karacaoğlan Çınaraltı parkındaki incelemelerle başlayan “1. Uluslararası Karacaoğlan Sanat Sempozyumu” etkinliğinin resmi açılışı Mut Belediye Sinema ve Konferans Salonundaki panelle gerçekleşti. Belediye koordinesinde yapılan Uluslararası Karacaoğlan Sanat Sempozyumu Paneline, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaybey Karoğlu, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Yıldız Öztırak Allahverdi, Uluslararası Sanat, Kültür, Eğitim ve Müzecilik Derneği (USKEM) Başkanı Muhammet İnce, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, İlçe Kaymakamı Batuhan Bingöl ile aralarında toplamda 9 ülkeden ressam, sanatçı, basın mensubu ve çok sayıda panelist katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren USKEM Derneği Başkanı Muhammet İnce panelin devamlılığına vurgu yaptı.

Panelistlerden Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaybey Karoğlu ise, “Bugün hepimiz Mutluyuz. Hem Mut’ta olduğumuz için hem de mutluluğumuzu paylaştığımız sanatçılarımızla buluştuğumuz için çok mutluyuz. Anadolu coğrafyasının kadim medeniyetlerinin yaşadığı bir merkez burası" dedi.

Programa ev sahipliği yapan Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ise, “Öncelikle bugün çok güzel bir gün. Birinci Karacaoğlan Sanat Sempozyumunu başlattık bu sempozyum için yurt dışından yurt içinden farklı illerden birçok misafirimiz sanatçılarımız ilçemize geldiler. Şu anda 35’e yakın misafirimiz var. Bunların hepsi bir sanata gönül vermiş sanat üzerinden kültürümüzü ve toplumumuzun devamını sağlamaya niyetli üstatlar. Onlarla birlikte Çınaraltı Parkımızda çalıştayımız devam ediyor” diye konuştu.

İlçenin sanatta merkez olacağını dile getiren Kaymakam Batuhan Bingöl ise, Mut’un M.Ö. 3. yüzyıla dayanan, kültürün, sanatın, tarihin ve gastronominin merkezi olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından ilçe protokolü katılımcılar adında Prof. Dr. Karoğlu, Öğretim Görevlisi Yıldız Öztırak Allahverdi ve USKEM Derneği Başkanı İnce’ye günün anısına plaket verdi.

Panelin ardından Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda resim uygulama çalışmalarına geçildi.

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