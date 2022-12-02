70 bin kilogram sedir tohumu toprakla buluştu

Mersin’in Mut ilçesi Adras mevkiinde rehabilitasyon programında olan sahalarda 70 bin kilogram sedir tohumunun ekimi gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, Mut Orman İşletme Müdürlüğü ve Çamlıca Orman İşletme Şefliği tarafından Mut ilçesi Adras mevkiinde rehabilitasyon programında olan sahalarda, sedir ormanlarının oluşması amacıyla "Geleceğe Nefes" sloganıyla "Karpelli Sedir Tohum Ekimi" gerçekleştirildi. Bu çerçevede, 320 futbol sahası büyüklüğündeki alanda toprak işlemesi ile 250 kilometrelik teras yapılarak, 70 bin kilogram sedir tohumu toprakla buluşturuldu.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, "Buralar hepinizin bildiği gibi sedirin yurdu. Tesis edeceğimiz bu ormanları yörede yaşayan insanlarla birlikte koruyarak geleceğe nefes yapmalıyız" dedi.