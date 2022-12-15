6. Zirvedekiler Ödül Töreni gerçekleştirildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Burak Karataş Medya’nın düzenlediği ’Zirvedekiler Dergisi’ ödül törenine katıldı.

Bu yıl 6.’sı düzenlenen ödül töreninde, ’yılın kurumu’ ödülü Mersin Valiliği adına Vali Ali Hamza Pehlivan’a taktim edildi. Valiliğin, bütün illerde olduğu gibi devleti, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün bakanlıkları temsil ettiğini söyleyen Pehlivan, "İldeki bütün kamu adına yapılan yatırımları, hizmetleri, himaye ediyor. Bununla birlikte valiliğimiz vatandaşımızı, iş dünyası dahil toplumumuzun bütün kesimlerini, eğitimden tarıma, sanayiye, kültür turizmden ulaşıma, sosyal hizmetlere, gençlik spora kadar bütün hizmet alanlarını gözeten bir anlayışla Mersinli hemşerilerimize etkin bir şekilde hizmet etme gayreti içindedir. Dolayısıyla bu ödülü valiliğimizin himayesinde hizmet sunan bütün kurum ve kuruluşlarımız adına ve 100 binin üzerindeki kamu çalışanlarımız adına almak istiyorum" dedi.

Mersin’in, Türkiye’nin güzel bir ili olduğunu, sadece Akdeniz’in değil, Türkiye’nin inci ve öncü bir şehri olduğunu kaydeden Pehlivan, "Böyle güzel bir şehre hizmet etmek, böyle güzel bir şehirde çalışmak, böyle güzel bir şehirde yaşamak, böyle kadirşinas Mersinli hemşerilerimizle aynı ortamı paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk, büyük bir gururdur. Bundan sonra da bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte, sizlerle de hem sivil toplumla hem bizatihi vatandaşlarımızla bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da gönül birliği ve el birliği içerisinde hizmetlerimizin artarak devam edeceğini belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ödülünü Burak Karataş Medya Kurucusu Burak Karataş’tan aldı. Gecede ’Yılın Sanayi Yatırımı Ödülü’ne layık görülen MTOSB Başkanı Sabri Tekli’ye ödülünü Vali Pehlivan verirken, ’Yılın Markası’ ödülüne layık görülen Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş’nin Genel Müdürü Johan Van Daele de ödülünü, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’tan aldı. ’Yılın Yatırımı’ ödülü ise Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci’ye, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından verildi.

Ödül töreni sonrasında ünlü sanatçı Zara konser verdi.