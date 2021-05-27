33 Kart Mobil Hizmet Aracı Silifke’de

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin 33 Kart Mobil Hizmet Aracının bir noktası da Silifke ilçesi oldu. Her ayın ilk haftası pazartesi ve salı günleri Silifke’de hizmet verecek olan mobil araç, özellikle merkez şubelere gidemeyen vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Mersin 33 Kart Mobil Hizmet Aracı, toplu taşıma seyahat kartlarına dair tüm hizmetleri vatandaşların ayağına kadar götürmeye devam ediyor. Kentkart hizmetini vatandaşların ayağına kadar götüren Kentkart Mobil Hizmet Aracı, program ve ihtiyaç dahilinde farklı ilçelerde konumlandırılıyor. Her ayın ilk haftası pazartesi ve salı günleri Silifke Anıt Meydanında hizmet verecek olan Kentkart Mobil Hizmet Aracı ile özellikle merkez şubelere gidemeyen vatandaşlara kolaylık sağlayacak.

Mersin 33 Kart Mobil Hizmet Aracında kart çıkartma, kart yenileme, vize işlemleri, para yükleme ve HES kodu kontrolü yapılıyor. Mersin 33 Kartın tam, öğrenci, öğretmen, gazi ve yakını, şehit yakını, engelli, ağır engelli, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, TÜİK, milli sporcu, serbest 65, serbest indirimli, serbest muhtaç kart ve daimi görevli kartı olarak türleri bulunuyor.