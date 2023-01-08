3 Ocak Şiir Yarışmasının kazananları belli oldu

Toroslar Belediyesinin, Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) ile birlikte geleneksel olarak düzenlediği ’3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu’ konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Şiir yarışmasına bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından 65 eser katıldı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda, ’Atatürk Yürekliler’ adlı şiiri ile Mersin’in Tarsus İlçesinden Fatma Özger Bilgiç birinci, ’Şöleni Var Mersin’in’ adlı şiiri ile Mersin’in Mut ilçesinden Osman Gündoğdu ikinci, ’Mersin İstiklali’ adlı şiiri ile Mersin’in Bozyazı ilçesinden Furkan Poyraz üçüncü oldu.

Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen ödül töreninde, Başkan Yılmaz, şiir yarışmasına desteklerinden dolayı MEYAD Başkanı Rüştü Aydın’a teşekkür plaketi verdi. Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altının verildiği şiir yarışmasının ödül töreninde tüm katılımcılara da katılım belgesi takdim edildi.

"Biz hep beraberdik ve daha güçlüydük"

Başkan Yılmaz, Kazakistanlı şair Mağcan Cumabay’ın hayatını ve Alaş Orda devletinin kurulma aşamasını sinevizyon eşliğinde katılımcılara anlatarak, "Alaş Orda, 1917’deki devrimden sonra Türkistan’da kurulan devletin bayrağı. Ay yıldız, kırmızı üzerine işlenmiş beyaz değil sarı. Alaş Orda devleti. Alaş, millet demek, Orda, devlet demek. İsmini Alaşhan’dan alıyor" dedi. Mağcan Cumabay’ın şiirini de okuyan Yılmaz, "Kazakistan, uzak ve ayrı bir yermiş de bizler orayı şimdi keşfe gidiyormuş gibi görünüyoruz. Halbuki biz hep beraberdik ve beraber daha güçlüydük. 21. yüzyılın başında, hatta son 200 yıl içinde başımıza gelen seri olaylar neticesinde aramıza duvar, demir perde örüldü. Alaş Orda’nın kahramanı Mağcan Cumabay’dır. Alaş Orda nedir? Türkiye’de kuvayi Milliye neyse, Türkistan’da da Alaş Orda odur. Onlar da Rus’a karşı vatan savunması yaptılar, hatta 1917’da Alaş Orda devletini kurdular. Ancak Rus, buna müsaade etmedi. Biz burada kuvayi milliye hareketinde başarılı olduk. Onlar bizi izlediler. Mağcan Cumabay’ın “Uzaktaki kardeşime” diye bir şiiri var. Bu şiiri bize yazmış. Bu şiiri neden bugün okudum? Burada kuvayi milliye var. Orada Alaş Orda var. Mersin’in kurtuluş gününü kutluyoruz. Biz kurtulduk çok şükür, düşmanı yendik. Düşmanı gönderdik bir de düşmanı yenemeyen ve halen gönderemeyen var. İşte oradaki kardeşlerimiz.1932’ye kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikriyle, girişimiyle, mücadelesiyle Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu kuruldu. 1932’ye kadar Türk tarihi, okullarda tüm Türk dünyasına hatta tüm Asya ile birlikte anlatıldı. Anadolu’nun gözüyle değil, Türkistan gözüyle, bütün Türklerin gözüyle anlatıldı” diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü olacağız"

2023 yılında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü bir Türkiye olacağını vurgulayan Yılmaz, "Peki, bunu nasıl sağlayacağız? Büyüklerimiz, gerekeni yapıyorlar. Bizler ne yapacağız? İşte biz de yüz yıldır Anadolu odaklı bakmayı ve sadece batıya bakmayı telkin eden sistem yerine Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin söylediği gibi “Selçuklu Kartalı gibi hem doğu hem batı” diyeceğiz ve daha da güçlü olacağız inşallah. Bunun için Alaş Orda’nın bayrağını özellikle görmenizi istedim. Bu insanlar, bizim kardeşimiz. Bayrağımız, dinimiz aynı. Hedeflerimizi de birleştirirsek, bir araya gelirsek ancak başarıya ulaşırız" şeklinde konuştu.