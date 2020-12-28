’3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu’ şiir yarışması sonuçlandı

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99’ncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu’ konulu şiir yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin ve ilçelerinin yanı sıra Türkiye’nin 32 şehrinden toplam 79 eserin katıldığı yarışmanın sonuçları yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda açıklandı. Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) ile birlikte her yıl geleneksel olarak organize edilen yarışmada bu yıl birinciliği Mersin merkez Yenişehir ilçesinden Abdullah Coşkun aldı. İkinciliği, Tarsus ilçesinden Mevlüt Yavuz alırken, yarışmanın üçüncüsü ise Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinden Mustafa Sade oldu.

Dereceye girenlerin isimleri ve şiirleri, Toroslar Belediyesinin resmi web sitesi www.toroslar-bld.gov.tr adresinden ilan edilirken, birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın verilecek.

Başkan Yılmaz, yarışmacıları tebrik etti

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye genelinden yarışmaya katılan tüm yarışmacılara teşekkür ederek, dereceye girenleri tebrik etti. Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşu sırasında verilen mücadeleyi anlatmak ve yeni nesillere tarih şuuru aşılamak amacıyla organize edilen yarışmaya katılımın yüksek olmasının gurur verici olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Ülkemizin dört bir yanından yarışmamıza katılarak Mersinimizin kurtuluş mücadelesini şiir satırlarına döken tüm hemşehrilerimize, yarışmaya katkı veren Mersin Yazarlar Derneğimize ve bir birinden güzel eserleri değerlendiren kıymetli jüri üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Milli birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yapan Yılmaz, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Mersinliler, Mersin’e sahip çıkınız’ diyerek seslendiği bu cennet şehri birlik, beraberlik içerisinde devraldığımız noktadan daha da yukarılara çıkararak yeni nesle bu şuuru aktarmaya devam edeceğiz. Emanete sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Vatan ve millet uğruna bedenlerini siper eden, candan, yardan ve serden geçen, bir hilal uğruna hayattan geçip manevi muhafız ve kılavuzumuz olan aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" diye konuştu.