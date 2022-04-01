3 Ocak Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının şampiyonu Toroslar Belediyesi

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği “Kurtuluş Kupası Geleneksel Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’nın” şampiyonu Toroslar Belediyesi oldu.

3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen ve 21 kurumun mücadele ettiği turnuvanın final müsabakasında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi karşı karşıya geldi. Toroslar Belediyesi, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü takımını penaltılarla 4-3 mağlup ederek, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri ve sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, müsabakaların fair-play çerçevesinde tamamlandığını belirterek, turnuvaya katılan tüm kurumlara teşekkür etti. Yılmaz, "Hepimiz, devletimizin, milletimizin, toplumumuzun huzurunu sağlamak üzere değişik kurumlarda çalışıyoruz. Geleneksel olarak düzenlediğimiz kurumlar arası futbol turnuvamızda tüm kurumlarımız bir araya geliyor, kaynaşıyor. Ve bu turnuvayı final müsabakasıyla taçlandırıyoruz. Maçın sonucu ne olursa olsun takımlardaki oyuncular bizim kardeşlerimiz. Birliğimiz, beraberliğimiz, devletimiz ve milletimiz kazanacak inşallah. Turnuvamıza katılan tüm kurumlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Askerimiz, polisimiz varsa biz varız. Askerimizle, polisimizle gurur duyuyoruz. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” diye konuştu.

Yılmaz’ın konuşmasının ardından müsabakaya geçildi. Toroslar Belediyesi, oldukça çekişmeli geçen final müsabakasını, penaltılarla 4-3 kazanarak şampiyonluğu elde etti.

Maçın ardından, ödül töreni düzenlendi.