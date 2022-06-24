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3. Çevre Yolunda 2. etap çalışmaları başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent ulaşımını ve trafiğini rahatlatmak adına yapımına başladığı 3. Çevre Yolu’nun Toroslar ilçesi sınırları içinde kalan 1. etap çalışmaları tamamlanarak, 2. etap çalışmalarına geçildi.

MERSİN 24.06.2022, 11:29
3. Çevre Yolunda 2. etap çalışmaları başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent ulaşımını ve trafiğini rahatlatmak adına yapımına başladığı 3. Çevre Yolu’nun Toroslar ilçesi sınırları içinde kalan 1. etap çalışmaları tamamlanarak, 2. etap çalışmalarına geçildi.

6 kilometre uzunluğunda olacak olan 3. Çevre Yolu’ndaki çalışmaların Toroslar ilçesi sınırlarında kalan 1 kilometrelik kısmını tamamlayan ekipler, zaman kaybetmeden 2. etap çalışmalarına başladı. Yenişehir ilçesinde kalan ve 5 kilometrelik kısımda asfalt öncesi zemin düzenleme hazırlıkları sürdüren ekipler, kısa süre içerisinde asfalt dökümüne geçecek.

5 kilometrelik kısmı kapsayan çalışmalar; 36. Cadde, İsmet İnönü Bulvarı, 20, 38, 26, 32 ve 34. caddeler arasında yürütülecek. 36. Cadde ile İsmet İnönü Bulvarı arasında ve 34. cadde ile 32. cadde arasında çalışmaların devam ettiği 3. Çevre Yolu’ndaki tüm çalışmaların, yıl sonu itibariyle tamamlanması planlanıyor.

3. Çevre Yolu Projesi Şantiye Şefi Bertan Ünal, çalışmanın ilerleyişi hakkında bilgi vererek, “Bu çalışmalar yaklaşık olarak 6 kilometre olarak projelendirildi. Projenin 1. etabı tamamlanmış durumda. Yenişehir bölgesindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yenişehir bölgesindeki 2. etap çalışmalarımız ve son etap diye adlandırdığımız 7. etapta asfalt öncesi çalışmalarımız devam ediyor. Tüm hızımızla yıl sonu itibariyle bu projeyi tamamlamayı hedeflemiş durumdayız” dedi.

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