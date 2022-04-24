23 Nisan Tırı ile bayram coşkusu yaşandı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin 23 Nisan Gezici Bayram Tırı, ilçenin dört bir yanını gezerek bayram coşkusunu gün boyu caddelere, sokaklara ve evlere taşıdı.

Ramazan ayı boyunca düzenledikleri geleneksel Ramazan eğlencelerinde çocukların neşesine ortak olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 23 Nisan’da da çocukları en özel etkinliklerle mutlu etti. Animasyon ekiplerinin gösterileriyle de renklenen 23 Nisan Tırı’ndan çocukları ve vatandaşları selamlayan Başkan Yılmaz; “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yüzleri hep gülsün istiyoruz” dedi.

Sokaklar, 23 Nisan şarkılarıyla şenlendi

Çocuklar, tüm neşeleriyle evlerinin önünden, pencere ve balkonlarından bu coşkulu eğlenceye eşlik etti. Marşlar ve şarkılar eşliğinde şehir turu atan kortej, ilçede şenlik havası estirdi. 23 Nisan Tırı’ndan çocukları ve vatandaşları selamlayan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çocuklara Türk bayrağı hediye etti. 7’den 70’e herkes, alkışlarıyla, Türk bayraklarıyla 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102’nci yıl dönümü kutlamanın onurunu ve sevincini yaşadıklarını belirten Başkan Yılmaz, tüm çocuklara seslenerek bayramlarını kutladı.

"Sizleri çok seviyoruz"

“Geleceğe umutla bakıyoruz” diyen Yılmaz; “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün siz kıymetli çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ulu Önderimiz Atatürk, geleceğimizi siz inşa edin diye milli egemenliğimizi size emanet etti. Sizleri kayıtsız şartsız seviyoruz. Hepiniz güzel, akıllı ve çalışkan çocuklarsınız. Sizlere güveniyoruz” diye konuştu.

Kortej, çocukların yanı sıra her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini gördü. Ulusal egemenliğin 102’nci yılı gece yarısına kadar coşkuyla kutlanılırken, çocuklar da Toroslar Belediyesinin bu etkinliği ile unutulmaz bir bayrama tanık oldu.