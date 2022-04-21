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23 Nisan coşkusu tüm Mezitli’de yaşanacak

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu tüm kente yayacak.

MERSİN 21.04.2022, 14:16
23 Nisan coşkusu tüm Mezitli’de yaşanacak

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu tüm kente yayacak.

2 gün boyunca sürecek kutlamalarda kırsal kesimden yaşayan çocuklarla merkezde yaşayan çocukların kaynaşması sağlanacak. Mezitli Belediyesi her yıl olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu kent genelinde gerçekleştireceği etkinliklerle yaşatmaya hazırlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının yıl dönümü olan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünyaya çocuk bayramı olarak hediye ettiği 23 Nisan’da Mezitli Belediyesi kentteki tüm çocukları kaynaştıracak etkinlikler gerçekleştirecek. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte iki yıldır kısıtlı olarak yapılabilen 23 Nisan kutlamalarının ilk adresi Mezitli’nin en yüksek yerleşim yeri olan Tepeköy olacak. 22 Nisan Cuma günü bayram coşkusu Tepeköy İlkokulunda yapılacak kutlamalarda yaşanacak. Mezitli Belediyesi, bazı kulüpler ortaklığında gerçekleşecek etkinliğin teması ise “Köy Okulları İçin Ses Verdik Tepe Köy İlkokuluna Destek Verdik” olarak belirlendi. Etkinlikte yeteneklerini sergileyecek olan ve bayram coşkusu için buluşacak tüm öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Bayram günü olan 23 Nisan Cumartesi günü ise üç farklı etkinlikte çocuklar eğlenceye doyacak. Etkinliğin ilk ayağında Mezitli Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevlerinde eğitim alan çocuklar her yıl olduğu gibi bayram coşkusunu öğretmenleri ve velileriyle paylaşacak. Saat 13.00’te başlayacak etkinliklerde Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevi ve Enis-Necip Tüyeni Çocuk gündüz Bakımevi öğrencileri yeteneklerini sergileyecek. Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatroda, saat 15.00’e kadar sürecek kutlamaların ardından sahne bu kez 15.30’da Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi miniklerinin olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin başka bir ayağı da Mezitli Sanat Çarşısında yaşanacak. Saat 14.00’te gerçekleşecek etkinlikte çocuklar aileleriyle birlikte büst boyaması yapacak. Büst boyama atölyesi rengarenk süslemeler ve marşlar eşliğinde gerçekleştirilecek.

23 Nisan kutlamalarının en büyük coşkusu ise Mezitli Belediyesi Mutlu Yaşam Köyünde yaşanacak. Çocuk tiyatrosu, palyaço gösterisi, yarışmalar, uçurtma şenliği ve interaktif gösterilerin yapılacağı şenlik kırsal kesimde yaşayan çocuklarla merkezde yaşayan çocukları bir araya getirecek.

Tüm Mezitlilileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşamaya davet eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Atatürk 19 Mayıs 1919’da bölünmüş Türkiye’yi kurtarmak için yola çıktı ve daha bir yıl dolmadan 23 Nisan 1920’de, daha Ankara Polatlı’da düşmanın top sesleri duyulurken Türkiye Büyük Millet Meclisini açmıştır. ’Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek bundan 102 yıl önce kolları sıvadı. Tam 102 yıl sonra çocuklarımız evlerini, odalarını, balkonlarını süslüyorlarsa, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni de ilelebet yaşatacaklardır. Biz büyükler, bu çocukların söylediklerine biraz daha fazla kulak verirsek, biraz daha onları özgür bırakırsak, demokrasi mücadelesini daha yüzyıllar boyu sürdüreceğine inanıyoruz. Halkımızın her yıl artarak gösterdiği ilgi Atatürk’ün 102 yıl önce yaktığı meşalenin şimdi daha coşkulu parladığının ispatı gibidir. Bunun için de Mustafa Kemal Atatürk’ün tam 102 yıl önce gösterdiği yol olan çocuklara güvenerek özgür düşünmelerini sağlamak gerekiyor. Bize bu günleri sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygı ile anıyoruz” dedi.

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