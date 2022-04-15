20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bu yıl da ünlüleri buluşturacak. ‘Müzik Birleştirir’ temasıyla 21 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında dolu dolu bir programla sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak olan 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinde 3’ü ücretsiz 12 konser ve gösteri yer alacak. Festival, klasik müzikten caza, türkülerden popa kadar geniş bir yelpazede sanatseverleri bir araya getirecek.

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinin (Merfest) programı, Kültür Merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıya, Merfest Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı, Festival Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal, Festival Yürütme Kurulu Üyeleri ve Mersinli sanatseverler katıldı.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, ‘Müzik Birleştirir’ temasıyla 21 Mayıs-11 Haziran 2022 tarihleri arasında perdelerini 20’inci kez açacak. Festival, 12 etkinlikle 20 gün sürecek. Festivalde, Hollanda, Avusturya, Azerbaycan, Kazakistan, İspanya, Çin ve Türkiye’den farklı müzik türlerinden solist ve müzik toplulukları, Mersin’de adeta müzik şöleni sunacak. Etkinlikler, Mersin Kültür Merkezi, Tarsus Baca Meydanı, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Tarsus St. Paul Müzesi, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, Latin Katolik Kilisesi, Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Konser Salonunda gerçekleştirilecek. Etkinliklerden 3’ü ücretsiz olarak Mersinlilerle buluşacak.

Festivalde, Sanat Ödülü, Kent Ödülü ve Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü olmak üzere 3 farklı dalda ödüller dağıtılacak, ayrıca bu yıla özel MUMF 20. Yıl Özel Ödülü de verilecek. Festivalde ayrıca, Aralık 2021’de yaşamını yitiren Mersinli Ressam Lina Nasif anısına da bir konser düzenlenecek.

“Müzik, gerçekten birleştirir”

Merfest Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı, toplantıda yaptığı konuşmasına, Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünü hatırlatarak başladı. Festivali 20 yıl önce kurduklarını belirten Yağcı, festivalin Mersin’in sanat konusundaki en büyük destekleyicilerinden biri olduğunu söyledi. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinin 2007’de Avrupa Festivaller Birliğine alındığını vurgulayan Yağcı, “Geçen seneki temamız ‘Müzik İyileştirir’ idi, çünkü vatanımız, insanlarımız hastaydı; yangınlar, depremler vardı. Bu seneki temamız da ‘Müzik Birleştirir’. Müzik, gerçekten birleştirir” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin Valiliği ve belediyeler başta olmak üzere tüm destek verenlere teşekkür eden Yağcı, “Çok zor günler yaşıyoruz biliyorsunuz. Buna rağmen bu festivali yapıyorsak eğer bu bir fantezi olmamalı ve olmuyor zaten. Biraz yürekteki acıları dindiren, paylaşan, sevgi dolu bir etkinlik olacak” diye konuştu.

Gala Konseri, Türkiye’nin opera yıldızlarından

Festival programını ise Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal açıkladı. Festivalin 21 Mayıs’ta Türkiye’nin opera yıldızlarının Gala Konseri ile başlayacağını söyleyen Şanal, klasik müzik sevenler, opera, müzikal, operet sevenler için müthiş bir gece olacağını belirten Şanal, Kültür Merkezinde gerçekleşecek konserin orkestra şefliğini Murat Cem Orhan’ın yapacağını, mezzo soprano Asude Karayavuz, soprano Hale Soner Kekeç, tenor Erdem Erdoğan ve bariton Caner Akgün’ün, Festival Orkestrası ile sahne alacağını ifade etti.

Şanal’ın açıklamasına göre, türküleri caz formatında seslendiren genç yetenek Elif Sanchez, 23 Mayıs’ta Mezitli Kültür Merkezinde sahne alacak. Sanchez, Grammy ödüllü İspanyol Besteci ve Gitarist Javier Limon’un yapımını üstlendiği “Mi Voz” (Sesim) adını taşıyan ikinci albümünden şarkıları seslendirilecek. Avusturyalı klasik müzik topluluğu Viener Klavier Quartett ise 24 Mayıs’ta Tarsus St. Paul Müzesinde sanatseverlerle buluşacak.

Festivalde, Ceylan Ertem 25 Mayıs’ta Tarsus Baca Meydanında hayranlarıyla ücretsiz olarak buluşacak. Türk Caz Müziğinin gözde topluluklarından Kerem Görsev Trio da 26 Mayıs’ta Mersin Kültür Merkezinde konser verecek.

Etnik müziğin Kazakistanlı topluluğu Turan Ethno Folk Band da 28 Mayıs’ta Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosunda ücretsiz konser verecek. Pop müziğinin ünlü ismi Zeynep Casalini ise Şef Daniel Fedorean yönetiminde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde 29 Mayıs’ta Özgecan Aslan Meydanında hayranlarıyla ücretsiz olarak buluşacak.

Klasik müziğin Azerbaycanlı genç yıldızı Jamal Aliyev, Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Kültür Merkezinde 31 Mayıs’ta sahneye çıkacak. Mersinli genç keman sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ve Çinli piyanist Jiao Li, Batı’dan Doğu’ya Müzik Yolculuğu adını verdikleri dünya bestecilerinden oluşan repertuvarlarını piyano eşlikli bir keman resitaliyle 2 Haziran’da Nevit Kodallı Konser Salonunda seslendirecek.

Festivalin bir diğer yıldızı, pop müziğinin ünlü ismi Melek Mosso olacak. Melek Mosso, 4 Haziran’da Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosunda Mersinlilerle buluşacak. Klasik müziğin Hollandalı ustalarından oluşan Utrecht String Quartet ise seçkin repertuvarlarını geçen yıl yaşama veda eden Mersinli Ressam Lina Nasif anısına seslendirecek. Konser 7 Haziran’da Mersin Latin Katolik Kilisesinde yer alacak.

Şanal, festivalin 11 Haziran’daki final etkinliğini İstanbul Modern Dans Topluluğu ile yapacaklarını, ancak son anda teknik bir aksaklık yaşandığını belirterek, sorunu çözmeye çalıştıklarını, çözülemezse onun kadar değerli başka bir etkinlik hazırlayacaklarını söyledi. Şanal, etkinlik ücretlerinin ise 30, 70 ve 100 TL olarak belirlendiğini, herkesin katılabilmesi için bilet fiyatlarını son derece uygun yaptıklarını sözlerine ekledi.