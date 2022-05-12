19 Mayıs coşkusu tüm Mersin’i saracak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yılı dolayısıyla 8 gün sürecek dolu dolu bir program hazırladı.

Atatürk’ün kurtuluş mücadelesi için Samsun’a çıktığı ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs’ın 103’üncü yıl coşkusu, Mersin Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştireceği dolu dolu etkinliklerle kente yayılacak. 15-22 Mayıs tarihleri arasında havada, denizde ve karada ayrı ayrı planlanan programda, yürüyüşlerden yamaç paraşütüne, yelken gösterisinden dans şovlara, Gençlik ve Spor Çalıştayı’ndan bilim şenliğine, turnuvalardan konserlere kadar birçok keyifli etkinlik yer alacak.

7’den 70’e sevilen rap müzisyeni Sagopa Kajmer ile yeni dönemin beğenilen ismi Sefo konserleriyle Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda Mersinliler coşku dolu bir akşam yaşayacak. 18 Mayıs’ta Sefo’nun konseri öncesinde AG BAND ve Batuhan Şaraplı sahne alacak. 19 Mayıs’taki Sagopa Kajmer konseri öncesi KOZMOS ve Güneş şarkılarını seslendirecek.