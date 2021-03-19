18 Mart’ta Çanakkale menüsü Toroslar Belediyesinden

Toroslar Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında vatandaşlara buğday çorbası, hoşaf ve ekmekten oluşan ’Çanakkale menüsü’ dağıtıldı.

İlçedeki semt pazarları, Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan Toroslar Kültür Sanat Kaldırımı ve mahallelerde dönemin askeri kıyafetleriyle ikram edilen "Çanakkale menüsü’ duygulandırdı. Vatandaşlar, Çanakkale’de yedi düvele karşı savaşan ve kahramanlık destanı yazan Türk askerinin yaşadığı zorlukların hissedilmesi amacıyla yapılan etkinlik için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür etti.

"Çanakkale ruhu hiçbir zaman kaybolmayacaktır"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Çanakkale ruhunun her dönemde var olduğunu ve hiçbir zaman kaybolmayacağını belirterek, "Kahraman ecdadımızın Çanakkale’de 106 yıl önce ne kadar zor şartlar altında zafer kazandığını anımsatmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Yokluk ve imkansızlıklara rağmen canı pahasına kazanılan bu zafer, milletimizin içindeki bağımsızlık ruhunun en önemli göstergesidir. Ve Çanakkale ruhu kalbimizde ilelebet yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugünleri bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.