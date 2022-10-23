14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu hazırlıkları tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’ öncesi Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantlarda çip dağıtımının yanı sıra, sporculara tişört ve çanta teslimleri yapıldı.

Yurt dışından birçok sporcunun katılım göstereceği maratona, çok sayıda kentten de bireysel veya takım halinde katılım için kayıt yaptırıldı. Festival havasında gerçekleşen maraton organizasyonunda Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda makarna partisi, çeşitli ikramlar ve kurulan stantlarda çeşitli aktiviteler yapıldı. Kent orkestrasının sahne alarak renk kattığı programda, halk oyunları ekipleri, zumba gösterisi ve yerel müzik grupları da yer aldı.

“Tarsus’a yakışır bir organizasyon olmuş”

Halk koşusuna kayıt yaptıran ileri yaş almış vatandaşlardan Hüseyin Özel, “Tabiki katılacağız. Güzel Tarsus’umuza yakışır biçimde. Vahap bey çok değerli bir belediye başkanı. Severiz kendisini” dedi.

“Herkese iyi koşular diliyorum”

Alana çocuğuyla birlikte gelen Ece Çelener de etkinliği çok beğendiğini belirterek, “Çok güzel bir etkinlik olmuş. Özellikle güzel Tarsus’umuza yakışır bir etkinlik olmuş. Herkese iyi koşular diliyorum. Umarım daha çok spor yaparak, insanlarımız sağlıklı hayata devam eder" ifadelerini kullandı.

“Diğerlerini hiç aratmayacak”

Maratona Gaziantep’ten katılan Mehmet Ağca da ortamı çok beğendiğini söyleyerek, “Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’na ilk kez katılıyorum. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar 20’ye yakın yarı maraton koştum. Diğerlerini hiç aratmayacak, hatta daha da üstün tarafları olduğunu düşünüyorum. Oldukça iyi, bu kadar olur” diye konuştu.