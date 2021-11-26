13. Uluslararası Tarsus Maratonu’na doğru

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 28 Kasım’da Tarsus’ta düzenlenecek olan 13. Uluslararası Tarsus Maratonu öncesinde basın mensuplarıyla lansmanda bir araya geldi. 3 yıl aradan sonra bu yıl tüm Mersinlilerle beraber Tarsus’ta keyifli bir maraton düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Seçer, 27 Kasım’da kurulacak olan fuar ve 28 Kasım’da 3 etap şeklinde koşulacak maratonun içeriği hakkında bilgiler paylaştı.

Tarsus’taki basın lansmanına Türkiye Atletizm Federasyonu Mersin Atletizm İl Temsilcisi Halil Oğuz, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, 2014’te düzenlenen Tarsus Maratonu ile 2020’de düzenlenen İstanbul Maratonu’nun birincisi Sang Benard Cheruiyot, kıtalararası yüzücü ve Mersinli sporcu Azmi Erdoğan, kemik kanserini yenen ve kemoterapi görmeye devam eden Ecrin Aydoğ ile Meclis üyeleri katıldı.

“3 bin 147 sporcu bu 3 kategorideki müsabakalarda mücadele etme şansını elde edecek”

Başkan Seçer, maratonun 3 etaptan oluşacağını belirterek, “13 ülkeden 66 yabancı sporcumuz var. Kenya, Avusturya, Faroe Adaları, Afganistan, Bulgaristan, Kazakistan, Polonya, Rusya, Tacikistan, Ukrayna, Yemen, Belarus ve Almanya’dan 66 yabancı sporcumuz bu yarışlarda koşacak. Şu ana kadar sporcu sayısı olarak ulaşan rakamlara göre 476 sporcumuz 21 kilometrelik maraton yarışında koşacak. Yine 21 kilometrelik paten yarışımız var. 36 sporcumuz da orada mücadele edecek. Halk Koşusu’na da şu ana kadar 2 bin 635 yurttaşımız kayıt yaptırmış. Kayıtlarımız devam ediyor. Toplam olarak şu anda 3 bin 147 sporcu bu 3 kategorideki müsabakalarda mücadele etme şansını elde edecekler” dedi.

Ecrin Aydoğ ve Azmi Erdoğan’a da başarılar dileyen Seçer, “Ecrin Aydoğ kızımız Tarsus’ta misafir. Güçlü bir çocuk figürü sergiliyor. Onu kutluyorum. Kemik CEA dediğimiz bir hastalıkla mücadele ediyor. Ama azimli, şevkli. Bunun yanında ona ağabeylik yapan, gerçekten hayata tutunmasına katkı sunan Azmi Erdoğan’a da çok teşekkür ediyorum. 21 kilometreyi tekerlekli sandalye ile beraber koşacaklar. Basit bir müsabakada koşan sporcular olarak değerlendirmemenizi, daha derin, içten, duygusal değerlendirmenizi istiyorum konuyu. Bundan çok anlam çıkartacağınızı düşünüyorum. Ben Ecrin’e ve Azmi’ye şimdiden başarılar diliyorum. Yarışmacılar içerisinde de favorim kendileri. Buradan da ilan etmiş olayım” diye konuştu.

Sporcular ve vatandaşlar için ücretsiz servis imkanı sağlanacak

Başvuruların devam ettiği bilgisini yineleyen Seçer, Teksin üzerinden başvuruların yapılabileceğini söyledi. Seçer, “26 Kasım saat 14.00’e kadar devam ediyor. tarsusyarimaraton.com üzerinden ya da Teksin üzerinden yapabilirsiniz. 27 Kasım’da fuar alanında da kayıt işlemlerine devam edilecek. 28 Kasım sabahı yarışmaya katılacak sporcularımız, vatandaşlarımız için Mersin merkezde sabah 07.30’da 10 ayrı noktada ücretsiz servis imkânı sunacağız. Bu noktalar hakkındaki bilgiyi de Teksin üzerinden edinebilirsiniz” şeklinde konutu.

“Dereceye giren 88 sporcuya toplam 172 bin TL para ödülü verilecek”

Seçer, pandemi sürecinin devam ettiğini ve bu nedenle en üst düzey tedbirleri alarak maratonun bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanmasını arzu ettiklerini aktardı. Sporculara kit çantası ve çip dağıtımı sırasında aşı kartı ve HES kodu kontrolünün yapılacağını söyleyen Seçer, “Yarış öncesi ateş ölçümleri yapılacak. Ödül töreni sırasında alana sadece dereceye giren sporcu ve belli sayıda protokol alınacak. Maraton kapsamında kadın ve erkek olmak üzere 4 ayrı kategoride ödül verilecek. Bunlar Yarı Maraton Genel Sıralaması, Yarı Maraton Türk Atlet Sıralaması, Yarı Maraton Yaş Grupları Sıralaması, Yarı Maraton Paten Yarışları Yaş Grupları Sıralaması olacak. Dereceye giren toplam 88 kişiye 250 TL’den 15 bin TL’ye kadar toplam 172 bin TL tutarında para ödülü verilecek” dedi.

Seçer, fuar gününde yapılacak etkinliklerle ilgili, “27 Kasım Cumartesi 15.00-19.00 saatleri arasında fuar günümüz. Burada kayıtlar alınacak. Orada kit çantası dağıtımı gerçekleştireceğiz. Kent Orkestramız orada keyifli vakitler geçirmenizi sağlayacak. Yine halk oyunlarımız, zumba dans gösterimiz; çeşitli stantlar kuracağız. O alanda vatandaşlarımıza keyifli bir an yaşatmak istiyoruz. Yine 18.00-19.00 saatleri arasında Grup Lorca sahne alacak. Pazar günü artık yarışlar başlayacak. Başlangıç ve bitiş noktası Tarsus Şehir Stadyumu olacak. 21 kilometre paten sporcuları yarışı başlama saati sabah 08.45. 21 kilometre maraton yarışı başlama saati ise saat 09.00 olacak. Ardından da 3 kilometrelik halk koşusu başlama saati 09.30 olarak belirlendi” ifadelerini kullandı.

Seçer, 27 Mart 2022’de de 5. Uluslararası Mersin Maratonu’nu gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, Maraton hakkında teknik bilgileri paylaştı.

Kemik kanserini yenen ve kemoterapi görmeye devam eden Ecrin Aydoğ’a Maraton’da eşlik edecek olan kıtalararası yüzücü ve Mersinli sporcu Azmi Erdoğan, “Bu yıl Ecrin kızımızı Tarsus’a davet ettim. 21 kilometrelik maratonumuza tekerlekli sandalye ile devam edeceğiz. 21 kilometreyi bitireceğiz” dedi.

Ecrin Aydoğ da “Azmi Ağabey bugün 21 kilometreyi tekerlekli sandalye ile beraber koşacağımızı söyledi. Sürprizi çok güzel, çok teşekkür ederim” diye konuştu.