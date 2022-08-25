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’100 Bin Gülücük Projesi’ Davultepe’de çocuklarla buluştu
Sayapark Alışveriş Merkezi, sosyal sorumluluk projesi olan ’100Bin Gülücük’ ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin Davultepe Semt Pazarında düzenlediği çocuk etkinliklerinde yer aldı.
MERSİN 25.08.2022, 11:29
Sayapark Alışveriş Merkezi, sosyal sorumluluk projesi olan ’100Bin Gülücük’ ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin Davultepe Semt Pazarında düzenlediği çocuk etkinliklerinde yer aldı.
Etkinlik çerçevesinde çocuklar ’tahta bacak’ ile mini disco, ilizyon gösterisi, Hacivat ile Karagöz oyunu, Bubble show ve canlı müzik ile doyasıya eğlendiler. Çocukların yanı sıra anne ve babaların da ilgiyle izledikleri ve birbirinden renkli görüntülere sahne olan etkinlikler, büyük beğeni topladı.
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|7
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|6. Adana Demirspor
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|6
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|3
|6
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|5
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|3
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|3
|0
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|2
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|2
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|4
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|1
|3
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|2
|3
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|2
|3
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|2
|2
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|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
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|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
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|3
|5
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|3
|4
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|3
|4
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|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
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|3
|3
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|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
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