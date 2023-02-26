10 yaşındaki İbrahim, kumbarasındaki harçlığını depremzedelere bağışladı

Mersin’in Mut ilçesinde 3. sınıf öğrencisi İbrahim Bulut, kumbarasında biriktirdiği harçlığını depremzedelere bağışladı.

Yeşilköy Mahallesi’nde babası Bayram Bulut ile birlikte Mut Kızılay Temsilciliğine gelen 10 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi İbrahim Bulut, içerisinden 95 lira 60 kuruş çıkan kumbarasını depremzede çocuklara ulaştırılması için Kızılay yetkililerine teslim etti. Mut Kızılay Temsilciliği yetkilisi Ersin Akan, çocuğun bu davranışının takdire şayan olduğunu ve yardımını en kısa zamanda depremzede kardeşlerine ulaştıracaklarını söyledi.