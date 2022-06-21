10. Uluslararası Soli Güneş Festivali 24 Haziran’da başlıyor

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek Uluslararası Soli Güneş Festivali 24 Haziran’da başlıyor. Üç gün boyunca dolu dolu etkinliklerin yen alacağı festivalin tanıtım toplantısında, Mezitli’deki antik limanda kazı çalışmalarının başlatılması amacıyla Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) Genel Müdürü Johan Van Daele arasında protokol imzalandı.

10. Uluslararası Soli Güneş Festivali, bu yıl 24-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üç gün boyunca birçok etkinliğin yer alacağı festivalin tanıtım toplantısı, Soli Pompeiopolis Antik Kentinde gerçekleştirildi. Sütunların bulunduğu bölgede düzenlenen tanıtım toplantısına, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, MIP Genel Müdürü Johan Van Daele ile çok sayıda davetli katıldı.

Müzik dinletisinin de yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Tarhan, iklim krizi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çekti. Günümüzde artan enerji gereksinimini karşılamanın çok önemli hale geldiğini belirten Tarhan, “Gitgide azalan enerji kaynakları dikkate alındığında alternatif enerji kaynaklarının önemi daha da çok artmaktadır. Küresel iklim krizi, yükselen fiyatlar ve ülkelerin enerji güvenliğini güçlendirmesi için acil ihtiyaç duyulan bir enerji krizi içerisindeyiz. İyi haber şu ki; bu konuda bir şeyler yapmak için çok geç değil ve teknolojiler bugün için hazır durumda” dedi.

Enerji verimliliği konusunda acil eylem planları yapılması gerektiğinin altını çizen Tarhan, günlük yaşamın her alanında ihtiyaçtan çok daha fazla enerji kullanıldığına işaret ederek, “Bu da bizi küresel iklim hedeflerimize ulaşma yolundan saptırıyor. Ama tekrar ediyorum, çok geç değil. Enerji verimliliğini ilk sıraya koyarsak ve şimdi yaparsak yine de başarabiliriz. Enerjimizi daha akıllı kullanarak enerji talebi eğrisini kırabiliriz. Bu, daha az enerji santraline ihtiyaç duyulduğu ve bunun yerine daha fazla yenilenebilir enerji hedeflerimize daha hızlı ulaşabileceğimiz anlamına gelmektedir” diye konuştu.

Güneş ve rüzgar enerjilerinin yeşil dönüşümün maliyetini de önemli ölçüde azaltacağını vurgulayan Tarhan, orman vasfını yitirmiş olan hazineye ait arazilerin Mezitli Belediyesine tahsis edilmesinin önemine değindi. Tarhan, bu tahsisler gerçekleşirse bu arazilere güneş enerji sistemleri kurarak hem konutlara hem de hem tarım sektöründeki üreticilere çok ucuz enerji sağlayabileceklerini söyledi.

Soli Güneş Festivali ile halkın ilgisini ve dikkatini, enerjinin yeniden kullanılmasına çekmek istediklerini dile getiren Tarhan, festivalde konserler, etkinlikler ve defilenin yer alacağını kaydetti. Tarhan, “Festivalimiz 24 Haziran Cuma günü başlayacak. Yine her sene olduğu gibi festival alanında çeşitli stantlar kurulacak. Güneş enerjisi firmaları ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerine projeler de bu alanlarda stantlarda yer alacak” ifadelerini kullandı.

MIP’den antik liman kazılarına 500 bin TL’lik destek

Soli Pompeiopolis Antik Kentindeki kazılara bugüne kadar destek veren kurumlara teşekkür eden Başkan Tarhan, bir de müjde verdi. MIP’nin 500 bin liralık destekle antik limanın kazı çalışmalarının başlamasına katkı sunacağını belirten Tarhan, “MIP Genel Müdürü Johan Van Daele ile birazdan protokol imzalayacağız ve Akdeniz’deki tek antik liman olan limanımızda kazı çalışmalarına hemen başlayacağız. Antik limanın ortaya çıkmasıyla deniz, sütunların uç noktasına kadar gelmiş olacak. Mezitli, Türkiye ve dünya için çok önemli olan antik limanı da böylece ortaya çıkarmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Tarhan ve Daele, daha sonra protokolü imzaladı.