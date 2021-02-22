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‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi 5 ilçede daha başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Mut ve Gülnar’da da başladı. Günün ilk saatlerindeki çorba ikramı vatandaşların yüzünü güldürdü. 5 ilçenin daha kapsama alınmasıyla proje 52 noktaya ulaşmış oldu.

MERSİN 22.02.2021, 10:22
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‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi 5 ilçede daha başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Mut ve Gülnar’da da başladı. Günün ilk saatlerindeki çorba ikramı vatandaşların yüzünü güldürdü. 5 ilçenin daha kapsama alınmasıyla proje 52 noktaya ulaşmış oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Vahap Seçer’in göreve geldiği günden itibaren Mersin’in dört bir yanında başlattığı sosyal projeler vatandaşların takdirini kazanıyor. Sosyal Hizmetler Dairesinin yürüttüğü ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi ile günün ilk saatlerinde sunulan çorba ikramları, başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere tüm Mersinliler için özellikle kış aylarında daha çok önem kazanıyor. Mersin’in merkez ilçelerinin ardından ilçelere de yayılan proje ile kısa zaman içerisinde binlerce vatandaşa ulaşıldı.

Anamur’da sabahın erken saatlerinde sunulan çorba ikramı vatandaşların gönlünü ısıttı

Hizmet ağı gün geçtikçe genişleyen ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Mut ve Gülnar’da da hayata geçirildi. Sabahın ilk saatlerindeki çorba ikramı vatandaşların yüzünü güldürdü. 5 ilçenin daha kapsama alınmasıyla birlikte proje 52 noktaya ulaşmış oldu.

Anamur’da ilk çorba ikramı sabah saat 06.30’da başladı. Araç geçişinin yoğun olduğu D-400 Karayolu Ay Yıldızlı Kavşakta araçlarıyla geçiş yapan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine ait mobil araçla yapılan çorba ikramından yararlandı. Daha öncesinde araçları ile seyahat yaptıkları hiçbir ilin sınırları içerisinde böyle bir hizmetle karşılaşmadıklarını söyleyen vatandaşlar, kendilerine sunulan ikramlardan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

“Çok güzel bir çalışma”

Muğla’dan Diyarbakır’a seyahat ederken Anamur D-400 Karayolunda Büyükşehir Belediyesinin sunduğu sıcak çorba ikramından yararlanan Emin Özer, “Çok güzel bir çalışma. Hiçbir şehirde böyle bir hizmete rastlamadık. Maddi durumu ister iyi ister kötü olsun bu vatandaşa bir memnuniyettir. Pandemiden dolayı da çok makbule geçen bir hizmet, çok memnuniyet duydum” dedi.

“Herkesin eline sağlık”

Anamur’un Akine Mahallesinde yaşayan, sabahın erken saatlerinde gittiği hastanenin kapısında çorba ikramından yararlanan Mustafa Deniz, Büyükşehir’in hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Deniz, “Sabah hastaneye aç geldim. Çorbamı, ekmeğimi aldım. Böyle bir hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanına çok teşekkür ediyorum. Yaptığı hizmetlerden çok memnunuz. Bizim köyümüze öyle bir yol yapıldı ki 50 yılından beri ilk defa böyle bir hizmet aldık. Çorba için de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, herkesin eline sağlık” diye konuştu.

Anamur’da ikamet eden ve ikram edilen sıcak çorbayı arabasında içen Salih Kutlu, “Çok güzel bir hizmet. Anamur’u da unutmayıp böyle bir hizmet yaptığı için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Anamur halkı için bu çok güzel oldu. Düşünceleri çok güzel. Bu yöndeki çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum kendisini, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

“Sosyal belediyecilik anlayışının en iyi örneklerinden biri”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Cansen Beşlik ise Anamur’da da hayata geçirilen projenin vatandaşların ilgi ve memnuniyetiyle karşılandığını belirterek, şunları söyledi:

“Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde gerçekleştirilen ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi 2’nci bölgede, Anamur ilçemizde başlamış bulunmaktadır. Sabah 06.30 ile 08.30 saatleri arası D-400 Karayolunda bulunan Ay Yıldızlı Kavşakta başlayıp ardından Anamur Devlet Hastanesi önünde de devam etmektedir. Pandemi sürecinde bu hizmetimiz, vatandaşımızın yüzünü güldürdü. İçini ısıttı. Sosyal belediyecilik anlayışının en iyi örneklerinden biri.”
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