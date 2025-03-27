Döviz Rezervleri 8,7 Milyar Dolar Geriledi TCMB verilerine göre, 21 Mart ile sona eren haftada döviz rezervleri 8 milyar 741 milyon dolar azaldı. Bir önceki hafta 97 milyar 69 milyon dolar olan döviz rezervleri, bu düşüşle birlikte 88 milyar 328 milyon dolara geriledi.

Altın Rezervleri Rekor Seviyeye Ulaştı Döviz rezervlerindeki sert düşüşe karşın altın rezervleri artış gösterdi. 74 milyar 12 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri, 74 milyar 785 milyon dolara yükselerek yeni zirvesine ulaştı. Bu yükselişe rağmen toplam rezervler 171 milyar 84 milyon dolardan 163 milyar 114 milyon dolara geriledi.

Net Rezervler 11,8 Milyar Dolar Düştü TCMB'nin net uluslararası rezervleri de ciddi bir düşüş yaşadı. 73 milyar 900 milyon dolar seviyesinde bulunan net rezervler, 11 milyar 804 milyon dolar azalarak 62 milyar 96 milyon dolara indi. Swap hariç net rezervlerde ise 13,2 milyar dolarlık bir azalma kaydedildi.

Ekonomistler, TCMB rezervlerindeki bu sert düşüşün, piyasalardaki belirsizlikler ve döviz talebinin artışıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın rezerv yönetimi politikalarının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.