Mercedes-Benz, GLE ve GLS modellerinde Continental’in orijinal ekipman uzmanlığına bir kez daha güveniyor. EcoContact 6 Q lastikleri, enerji verimliliği ve sessizlik odaklı tasarımıyla öne çıkarken, uzun ömürlü yapısı ve güvenli sürüş performansıyla da dikkat çekiyor.

Continental mühendisleri tarafından geliştirilen EcoContact 6 Q, hem içten yanmalı hem de elektrikli araçlar için ideal bir çözüm sunuyor. Özel kauçuk bileşimi sayesinde yuvarlanma direnci azaltılıyor, böylece yakıt tüketimi düşüyor ve elektrikli araçlarda menzil artışı sağlanıyor. Optimize edilen sırt deseni ise sürüş sırasında oluşan gürültüyü minimuma indiriyor.

Continental EcoContact 6 Q, 275/50 R20’den 325/35 R23’e kadar uzanan geniş ebat seçenekleriyle Mercedes-Benz GLE ve GLS modellerinde birçok ülkede orijinal ekipman olarak sunuluyor.

Continental, Mercedes-Benz premium SUV modellerinde de sürüş deneyimini bir adım öteye taşıyarak, sessiz, verimli ve sürdürülebilir mobilitenin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.