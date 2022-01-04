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Memurluktan istifa edip, kehribar tespih işine girdiler

Güncel 04.01.2022, 09:27
Memurluktan istifa edip, kehribar tespih işine girdiler
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Mardin'de kehribar tespih işini yapmak için hala, yeğen memurluktan istifa etti. Günlük kazançları ise memur maaşının iki katını buluyor.