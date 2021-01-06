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Mehmetçikler düğüne gider gibi Rasulayn'a gitti

Spor 06.01.2021, 12:33
Mehmetçikler düğüne gider gibi Rasulayn'a gitti
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Diyarbakır'ın Silvan İlçe Komando Alay Komutanlığında görevli 258 Mehmetçik, Suriye görevi için düğüne gider gibi Rasulayn'a doğru yola çıktı.