Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı' yönünde iddialar bulunduğu hatırlatıldı. Bu iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Öğretmenlik alanları ders atama ve okutma esasları, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kurul kararı ile onaylanarak yayımlanmıştır. İlgili kurul kararına göre; adabımuaşeret dersi bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulmaktadır. Dolayısıyla öğretmenler dışında kimsenin adabımuaşeret dersini okutması söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”