Zeki Konukoğlu: 'Enerji sektörüne 1,5 milyar dolar yatırım yaptık'

Sanko Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu, Ekovitrin’e yaptığı açıklamada, Sanko Enerji Grubu’nun bugüne kadar toplam 1,5 milyar ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirdiğini belirtti. Sanko Enerji Grubu’nun 6 hidroelektrik, 6 rüzgâr ve 3 jeotermal santralle tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan toplam 1.000 MW kurulu gücü ve bu kurulu güçle yılda 3,4 milyar kWh enerji üretme kapasitesi bulunduğunu söyleyen Zeki Konukoğlu, “Türkiye’nin enerji ihtiyacına güvenilir ve sürdürülebilir bir katkı sağlayan Sanko Enerji Grubu, elektrik üretim santrali projeleri geliştiriyor, kuruyor, işletiyor ve üretilen elektriğin satışı ile elektrik ticareti yapıyor. Yenilenebilir enerjiye dayalı üretimi sayesinde karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlayan Sanko Enerji Grubu, aynı zamanda teknoloji ve verimlilik odaklı yatırımları ve operasyonları ile sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunuyor. Sanko Enerji Grubu, portföyünü yenilenebilir enerji santralleriyle büyütüp, Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlıyor. Tüm tesislerindeki karbon çalışmalarını tamamlayarak, halihazırdaki karbon ve yeşil sertifika miktarını beş katına çıkarmayı ve bunun yanı sıra karbon ticaretinde aktif olarak rol almayı hedefleyen Grup, ülkemizin dört bir yanındaki doğal enerji kaynaklarını verimli ve etkin bir şekilde kullanabilmek için, her biri kendi alanında son derece donanımlı, yetkin ve profesyonel kadrosu ile hizmet veriyor” dedi.

"PANDEMİDE ETKİN BİR ŞEKİLDE ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

Tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği standartlarını en ön sıraya koyan Sanko Enerji’nin Covid-19 salgını sırasında tüm ofis ve işletmelerinde, etkin bir şekilde önlemlerini aldığını kaydeden Zeki Konukoğlu, “Sanibey Barajı, TSE’nin Covid-19’a karşı açıkladığı tüm standartları karşılayarak, 10 Haziran 2020’de, enerji sektöründe ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ alan ilk işletme oldu. Sanibey Barajı’nın bu belgeyi almasından bir ay kadar sonra, 16 Temmuz 2020’de, Rize’de faaliyette olan Cevizlik HES, Kalkandere HES ve Kızılağaç HES ve onların ardından Tokat’ta bulunan Tepekışla Barajı ve HES de ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazandı. Manisa Salihli’de hizmet veren ve toplam kurulu gücü 69,5 MW olan JES-1, JES-2 ve JES-3 jeotermal santralleri de Aralık 2020’de ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ alan ilk jeotermal enerji santrali oldu” diye konuştu.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Doğaya saygının, Sanko Enerji Grubu’nun kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Zeki Konukoğlu, “Çevreye karşı sorumluluklarımızın farkındayız ve aldığımız yatırım kararlarında her zaman bu farkındalıkla hareket ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerden gelen yardım ve bağış taleplerini titizlikle inceleyerek değerlendiriyoruz. Bu zamana kadar; eğitim, kültür, sanat, çevre gibi konulara destek olmanın yanı sıra yol, okul, cami yapımı gibi sayısız sosyal sorumluluk projesinin altına imza atan Sanko Enerji Grubu, Manisa Salihli’de jeotermal santral borularının her iki tarafına, toplam 8 bin 250 metrelik alana, yöre için oksijen kaynağı olacak 16 bin 500 ağaç dikti. Ayrıca eğitime yatırımın geleceğimize yatırım olduğunun bilinciyle, yine Salihli’de bulunan bir ilköğretim okuluna robotik kodlama sınıfı yaparak hediye ettik. Öte yandan, ülkemizin kıyı ve denizlerinin korunmasını kendisine misyon edinmiş Deniztemiz TURMEPA Derneği’nin aktif bir üyesi olan Sanko Enerji, 10 yıldır ülkemizin en güzel koylarından Göcek ve Bodrum’un temiz kalması için TURMEPA I teknesinin sponsorluğunu üstleniyor. Sponsorluğunu üstlendiği tekne, Göcek Koyu’ndaki teknelerin yanlarına tek tek giderek, o teknelerden çıkan katı ve sıvı atıkları toplayarak milyonlarca litre sıvı atığın deniz karışmasını önlüyor” şeklinde konuştu.

Sanko Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu, Sanko Enerji Grubu’nun enerji sektöründeki yatırımları hakkında şu bilgileri verdi:

RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ: Sanko Enerji Grubu, 2020 yılında, Karaman’da Akyel-1 (43,2 MW) ve Akyel-2 (10,8 MW), Çanakkale’de Gazi-9 (74,2 MW) ve Bursa’da Güney-1 (73,6 MW) rüzgâr enerji santrallerinin Bakanlık kabullerinin yapılması sonucu, rüzgârda toplam kurulu gücünü yaklaşık 202 MW daha artırdı. Grup, hâlihazırda işletmede olan Çatalca RES (93 MW) ve Karaman’daki Hilâl-2 RES (9,9 MW) ile birlikte toplam altıya ulaşan rüzgâr enerji santrallerinde doğa dostu enerji üretmeye devam ediyor.

HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ: Sanko Enerji Grubu, 2020 yılında, Karaman’da Akyel-1 (43,2 MW) ve Akyel-2 (10,8 MW), Çanakkale’de Gazi-9 (74,2 MW) ve Bursa’da Güney-1 (73,6 MW) rüzgâr enerji santrallerinin Bakanlık kabullerinin yapılması sonucu, rüzgârda toplam kurulu gücünü yaklaşık 202 MW daha artırdı. Grup, hâlihazırda işletmede olan Çatalca RES (93 MW) ve Karaman’daki Hilâl-2 RES (9,9 MW) ile birlikte toplam altıya ulaşan rüzgâr enerji santrallerinde doğa dostu enerji üretmeye devam ediyor.

HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ: Adana Seyhan Nehri üzerinde bulunan ve toplam kurulu gücü 317 MW olan Sanko Enerji Sanibey Barajı, özel sektör tarafından bu büyüklükte yapımı en hızlı tamamlanan baraj olma özelliği taşıyor. Grubun ayrıca Tokat Erbaa’da Tepekışla Barajı (70 MW), Giresun’da Koçlu (37 MW), Rize’de ise Kalkandere (36 MW), Cevizlik (93 MW) ve Kızılağaç (5 MW) hidroelektrik santralleri bulunuyor. JEOTERMAL ENERJİ SANTRALLERİ: Sanko Enerji, Manisa Salihli’de bulunan JES-1 (15 MW) santralinin yanı sıra, 16 Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans aracılığı ile açılışı yapılan JES-2 (24,5 MW) ve JES-3 (30 MW) jeotermal enerji santralleri de olmak üzere, toplam üç jeotermal santral ile hizmet veriyor.