TÜRKİSTAN’DAN DÜNYAYA AÇILAN İLİM VE İRFAN ABİDESİ 'HOCA AHMET YESEVI ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ'

Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan’dan dünyaya açılan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 20 ülkeden 10 binin üzerindeki öğrencisiyle devasa bir ilim ve irfan yuvası durumunda. 1991 yılında Kazakistan Devleti tarafından temelleri atılan üniversite, bir yıl sonra 1992’de Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev ve dönemin Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel’in aldıkları kararla Türk-Kazak ortak üniversitesine dönüştürülüyor. Üniversite o günden itibaren Türk ve Kazak Rektörler tarafından yönetiliyor.

Türkiye’yi temsilen üniversitenin Rektör Vekilliği görevini yürüten Prof. Dr. Cengiz Tomar ile Türkistan şehrinde bir iftar yemeğinde tanışma ve sohbet etme fırsatımız oldu. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, yönettiği üniversite ile ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Tomar’ın sözlerine; “ Ahmet Yesevi Hazretleri de erenlerini ye- tiştirdi ve Anadolu dahil çeşitli yerlere gönderdi. Bin yıl sonra biz Anadolu’dan gelenler olarak Türkiye’nin eğitim alanındaki tecrübelerini diğer Kazakistan ve Türk devletleriyle paylaşmaya ve Yesevi Hazretlerine layık olmaya çalışıyoruz.” diyerek başlaması, bir anlamda Türkiye’nin ata yurt Türkistan’a olan bakışını da anlatması bakımından önem taşıyor.

ÜNİVERSİTENİN TEMELLERİ 1991 YILINDA ATILDI

Uluslararası Türk-Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin 30 yıllık bir mazisi var. Prof.Dr. Cengiz Tomar, 1991 yılında Kazakistan Devleti tarafından kurulan üniversitenin, bir yıl aradan sonra 1992’de Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve dönemin Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel’in almış oldukları kararla Türk-Kazak ortak üniversitesine dönüştürüldüğünü ifade ediyor. Prof. Dr. Tomar, üniversitenin bu güne kadar 30 yıllık sü - reçte yaklaşık 80 bin mezun verdiğinin altını çiziyor.

20 ÜLKEDEN ÖĞRENCİLERİ VAR

Uluslararası Türk-Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin bugün halen yaklaşık 20 ülkeden öğrencisi olduğuna dikkat çeken Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Türkiye’den Kazakistan’a, Tuva’dan Çu - vaş’a, Suriye Türkmenlerinden Balkanlar’a kadar şu anda 10 binin üzerinde öğrencimiz var. Covid-19 nedeniyle yurtdışından gelen öğrencilerimiz eğitimlerine çevrimiçi olarak devam ediyor. Ancak Kazak öğrencilerimiz buradalar.”

10 FAKÜLTE VE 7 ENSTİTÜ İLE EĞİTİM HİZMETİ VERİLİYOR

Uluslararası Türk-Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan merkez olmak üzere, Almatı, Çimkent ve Kentau şehirlerinde 10 fakülte ve 7 araştırma enstitüsü ve bir meslek yüksek okulu ile eğitim hizmetini sürdürüyor. Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin, büyük bir kampus üniversitesi olduğunu vurguluyor. Üniversite bünyesinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Beşeri Bilimler Fakültesi, Filoloji Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sanat ve Spor Fakültesi, Tıp Fakültesi, Hazırlık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi yer alırken, Enstitü olarak da; Teknoloji Araştırma Enstitüsü, Ekoloji Araştırma Enstitüsü, Avrasya Araştırma Enstitüsü, Arkeoloji Araştırma Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Fen Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü ile Ahmet Yesevi Araştırma Merkezi bulunuyor. Ayrıca üniversite bünyesinde bir de Türkistan Ahmet Yesevi Meslek Yüksek Okulu’nun olduğunu söyleyebiliriz. Üniversite bünyesinde yer alan Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Merkezi, Yesi Öğretmenevi, Botanik Bahçesi, öğrenci yurtları, kütüphane, yemekhane, lojmanlar ve kültür merkezini sıralayabiliriz.

ÜNLÜ SPORCULAR YETİŞTİRİLDİ

Üniversite yerleşkesinde açık ve kapalı olmak üzere 2 tenis, 6 voleybol, 3 mini futbol sahası 1 futbol sahası, profesyonel manada 1 futbol stadı, 1 uzak doğu sporları salonu, güreş ve boks eğitim salonları, 2 atletizm pisti de bulunuyor. Üniversitenin yetiştirdiği sporcular arasında pek çok dünya şampiyonası ve olimpiyat oyunlarına katılanlar olmuş. Bir tarafik kazasında hayatını yitiren Sidney Olimpiyatları Şampiyonu Bekzat Sattarhanov bu sporculardan sadece biri. 2020 yılında üniversite sporcuları Asya Şampiyonası gibi uluslararası ve ulusal müsabakalarda 100 madalya kazanmış.

ÖĞRENCİLERE SUNULAN İMKANLAR

Prof. Dr. Cengiz Tomar, Kazakistan’dan ve Türk Dünyasının diğer bölgelerinden gelen öğrencilerin bir kısmının burslu olduğunu, bütün öğrencilerin üniversitenin yemekhaneleri ve yurtlarından istifade ettiklerini söylüyor. Ayrıca üniversite burslu öğrencilere yol ücretli imkanını da sunuyor. Rektör Vekili Prof. Dr. Tomar, “Gelecekte Türk dünyasının bir çatı altında buluşmasını arzu ediyoruz” sözleriyle üniversitenin hedefini de açıklıyor. Prof. Dr. Cengiz Tomar konuşmasını söyle sürdürüyor: “Öğrencilerimiz Türk Dünyasının neresinden gelirlerse gelsinler Türkçe ve Kazakça öğreniyorlar ve meslek hayatlarında birer elçi vazifesi görevi görüyorlar. Tek bir hedefimiz var, üniversitemizin kalitesi - ni yükseltmek ve Hoca Ahmet Yesevi hazretlerinin adına layık olmak. Çünkü onun ismi bin yıldır yaşıyor.”