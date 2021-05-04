Recep Konuk: 'Pancar üreticisine 1.4 milyar TL'lik ödeme yaptık'

Konya Şeker’in bir geleneği olduğunu ve pancar tohumu tarlaya düşmeden üreticiyi desteklemeye başladığını söyleyen 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Konya Şeker, son pancar işlenip, onun şekeri de ambara girip fabrikadaki iş biter bitmez pancar parası ödemesini tamamlar.

Bu sene de bu gelenek değişmedi. Konya Şeker, 741 milyon 455 bin TL’yi ödeyip pancar parası ödemesini tamamladı. Pandemi nedeniyle ekonominin yavaşladığı, hemen hemen bir yıldır kafelerin, lokantaların, pastanelerin, otellerin kısaca şekerin toplu tüketiminin olduğu yerlerin yılın yarısından fazlasını kapalı geçirdiği, dolayısıyla şekerin toplu satışının azaldığı, şeker ticaretinde vadelerin uzadığı bir dönemde, yani nakit akışını etkileyen olumsuz şartlara rağmen Konya Şeker, toplamda pancar üreticisine 1 milyar 433 milyon 660 bin 750 TL’lik pancar bedeli ödemesini tamamladı.

Pancar emekle yetişir, o emeğin kıymetini üretici ile etle tırnak gibi olanlar bilir, Konya Şeker o gayretin hakkını günü gününe verir” dedi. Konya Şeker’in tarımsal ürün ile ilgili verilerinin hem Kooperatifi hem de pancar üreticisini yakından ilgilendirdiğini, o verilerdeki artış ve azalışların gelecek yılın ürün kalitesi için her yıl istisnasız Konya Şeker Ziraat Birimi ve Kooperatif yönetimiyle masaya yatırılıp değerlendirildiğini söyleyen Recep Konuk, sözlerine şöyle devam etti: “Her kampanya döneminin sonunda dekara alınan ortalama tonajından, ortalama polar oranına, iklim etkisinden tohum seçimine, tohumun ekim zamanından sulama ve gübredeki zamanlamaya kadar her detay fabrikaların üretim verileri ve kantarlardan alınan analiz sonuçlarını Kooperatifimiz ve Konya Şeker’in ilgili birimleri ile tüm teferruatlarına kadar inceliyoruz.

Artışları, azalışları bölge ve üretici bazlı değerlendirip sebeplerini tespit edip, doğruları yaygınlaştırıyor, geliştiriyor, görülen aksaklıkları temizliyoruz. Bu gayretin sebebi her sene bir önceki seneye göre üreticimizin, dekardan daha çok pancar tonajı alabilmesi, ürettiği pancarın da polar oranının daha yüksek olması ve polar pirimi ile üreticimizin pancarını daha kıymetli hale getirmek için.

Nitekim bu gayretin sonucunu üretim rakamları net şekilde ortaya koyuyor. Mesela 2020-21 kampanya döneminde Türkiye genelinde dekara alınan şeker pancarı miktarı 6 bin 850 kg olurken, Konya Şeker hinterlandında bu rakam 7 bin 481 kg olarak gerçekleşti. Keza Türkiye genelinde polar ortalaması 16,40-16,52 olurken, Konya Şeker hinterlandında polar ortalaması 17,31 olarak gerçekleşti. Yıllardır sürdürülen ve tarımsal üretimi şekillendiren, yönlendiren bu titiz çalışma Konya Şeker çiftçisini sadece Türkiye’de değil dünyada da birkaç adım öne çıkardı.” Recep Konuk, “Şeker pancarı sadece şeker pancarı değil.

Bugün herkesin mutabık kaldığı sözleşmeli tarımın belki de hiç problemsiz uygulandığı en çok deneyime sahip olduğumuz tek ürün şeker pancarı. Uygulanan bu planlı üretim ülkemizde ve dünyada tarımın en nadide uygulaması. Entansif yani teknik tarımın kuvveden fiile geçmiş halidir şeker pancarı üretimi.

Fabrikaların ziraat birimleriyle iç içe üretilen bölgesel istisnalar hariç ülkemiz genelinde üretilen tek ürün şeker pancarı. Birçok üründe üretici tek başınadır ve verim arttıracak tedbirleri kendisi almak durumunda. Bu açıdan bakıldığında sözleşmeli, planlı ve entansif tarım için Şeker Fabrikaları okul, şeker pancarı üreticisi usta öğreticidir. Şeker pancarının önemi sadece üretim sürecinin ülkemizde en oturmuş ürün olmasından da ibaret değil. Şeker pancarı gıda sanayimizin de hayvancılığın da taşıyıcı kolonu. Konya için şeker pancarının bir önemi daha var. Konya Şeker’in uyguladığı avans sistemiyle Konya çiftçisi için diğer ürünlerin üretimi açısından da hayati önemde” şeklinde konuştu.